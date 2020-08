"Todos los partidos necesitan reformar el proceso electoral": Registrador

Erika Mantilla

Uno de los artífices del proyecto de ley estatutaria con el cual se busca modernizar el Código Electoral Colombiano es el registrador nacional Alexander Vega, quien desde diciembre, cuando asumió el cargo, se fijó este propósito.



En entrevista con Colprensa, habla de los principales cambios que trae la reforma y de las posibilidades que tiene de pasar en el Congreso de la República.



¿Confía en que sí puede ser realidad el nuevo Código Electoral Colombiano, teniendo en cuenta el amplio respaldo político con que llegó el proyecto al Congreso?



Hay un buen ambiente porque todos los partidos tienen la necesidad de reformar el proceso electoral, en últimas son las necesidades de cada partido político y cada actor que une el proyecto con el buen propósito a que salga. Obviamente, se dará la discusión y el debate de rigor, para lo cual estamos dispuestos a explicar el texto, resolver las dudas, tenemos además el respaldo del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, el proyecto se socializó con los partidos políticos, pero lo más importante es que es un proyecto que lo necesitan todos los actores. Yo le auguro un buen propósito a su aprobación y la necesidad de que sea aprobado.



Una situación más favorable es que no se va a discutir en un año electoral...



Así es, tenemos el proceso electoral más próximo hasta 2022, entonces tendríamos un proyecto que se discute y saldría en este semestre y luego pasará a su revisión en la Corte Constitucional, entonces nadie teme a que se vaya a tomar ventaja con el proceso electoral de nadie, es una reforma dedicada exclusivamente al tema electoral.



¿No se le cruzará entonces una reforma política a este proyecto?



Yo hice un anuncio, que si en el Congreso necesitan que les ayudemos con la reforma política, les ayudamos, no solo en el impulso sino en la estructuración que necesitaría Colombia, pero lo primero es sacar la reforma electoral para hablar de la reforma política. El error ha sido siempre unir las dos reformas.

Lea además: La 'luna de miel' que vive el Gobierno Duque con los partidos políticos

¿Para cuándo espera que se pueda emplear el voto anticipado, una de las propuestas de esta reforma?



Hoy los colombianos en el exterior votan de manera anticipada, siete días antes. Lo que esperamos es poder hacerlo también en 2022, vamos a ver en qué zonas podemos hacerlo. Lo bueno es que todo esto tiene un principio, que es el de progresividad y lo vamos a ir utilizando con pilotos vinculantes y donde resulte bien se queda y así vamos probando.



¿Cuándo se podría tener en firme el voto por internet?



No sabemos, pero lo importante es que quede dentro de la legislación, para que cuando llegue ese momento y se pueda votar de manera digital ya esté en la ley, lo importante es dejarlo. Lo que esperamos es que la gente ya no vaya a un puesto de votación, así como se hace ahora con un trámite de banco. Si la pandemia nos hubiera cogido en época electoral nos tocaba aplazar, pero si se tuviera ya el voto digital así se hubiera procedido. El código garantiza que el voto digital se pueda hacer en cualquier estado de excepción.



¿Con esta reforma se podrá combatir la abstención y el fraude electoral?



Totalmente, primero porque la abstención es un tema de apatía y también de accesibilidad, la gente en Colombia solo puede votar de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, si la gente puede votar de distintas maneras, pues va a votar fácilmente, y la corrupción o el fraude electoral con las tecnologías va ser mucho más difícil de hacerse. Se podrá transmitir desde la mesa, ya no debemos esperar a que se vaya la bolsa al escrutinio, si queda diligenciado y bien impreso se toma la foto y se envía desde la mesa.

¿Pero la seguridad del envío de esa información cuál será?



Hoy en día todo genera desconfianza y así las tecnologías. El Código trae un plan de auditorías por el Consejo Electoral hacia la Registraduría y de los partidos políticos hacia la Registraduría. La Procuraduría también podrá auditar los sistemas. Debemos garantizar la ciberseguridad, en el código queda establecido que las elecciones son temas de seguridad nacional, la ciberseguridad estará a cargo del Registraduría y del Gobierno Nacional a través de los organismos de defensa del Estado. La desconfianza se quita conociendo el proceso, pero haciendo posible el auditaje.



¿El transporte por fin será gratuito el día de las elecciones?



En el año 2022 tendrá que aplicarse la norma, el Gobierno Nacional tendrá que girar a los entes territoriales para que ese día, no solo Bogotá o las ciudades capitales, sino que en todo el territorio se disponga del transporte. No solo es buses, también es vía lanchas. Lo más beneficioso de este código con respecto al transporte público es que estamos autorizando que el Registrador Nacional puede abrir puestos y mesas en las cabeceras alejadas, es decir, no buscar que el ciudadano tenga que coger transporte hasta la cabecera municipal y acercarle el voto.



¿Cómo será el tema de inscripción de cédulas?



No vamos a tener un periodo de inscripción de cédulas. Si hoy vive en Bogotá y mañana pasa a Villavicencio, el ciudadano va a la Registraduría y actualiza el censo electoral, cinco meses antes de la elección ese censo electoral pasa al CNE y con la Registraduría empezamos a hacer cruce de datos para que solo haya un domicilio electoral y no votar en varias partes, como pasa en la actualidad.



¿Cómo ve a la oposición frente al trámite del proyecto?



Hasta ahora he visto bien recibido el proyecto, toca esperar la discusión del mismo en el Congreso, pueden haber buenas iniciativas, otras que vetarán algunos artículos, pero el consenso en general es a favor de la reforma, porque todos la necesitan, cuando hablamos de oposición no todas las minorías lo son. Yo hablé con todos.



Los partidos de oposición pedían cuatro cosas: auditoría software de la Registraduría, está; que el software de escrutinio general fuera de la Registraduría, está; pedían que las coaliciones para las corporaciones públicas por parte de las minorías existiera, quedó; también pedían los observadores internacionales, y eso está. Es un código en el que también se tomó en cuenta a la oposición.



¿Mejorar la participación de la mujer no es una norma más de la reforma política?



Es el único componente político que tiene la reforma electoral. Es una iniciativa no de la Registraduría sino del Consejo Nacional Electoral, en especial de la magistrada Doris Méndez, abanderada de esos buenos procesos de la participación de la mujer en política. La tesis es que nosotros como Estado estamos en varios pactos de protección a la mujer y la participación política tendría que aumentarse gradualmente.

Lea además: La 'luna de miel' que vive el Gobierno Duque con los partidos políticos