"Todo gobernante debe ser criticable": Petro apoya las declaraciones de Francia Márquez 

Luego de que la fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico comentará que el expresidente y líder del partido liberal, César Gavitia, representaba el ‘neoliberalismo’ en su máxima expresión y se desatara una batalla campal en las redes sociales que acusaban a Francia Márquez de fraccionar el partido de Petro, este se pronunció.



El exalcalde de Bogotá aseguró que cualquier gobernante que desee el bienestar de Colombia debe de estar dispuesto a la crítica, pues es esta, la que consolida los espacios democráticos en los que se construye el país.



"Francia Márquez es libre para expresar una calificación ideológica sobre una persona que ha gobernado a Colombia. Todo gobernante debe ser criticable, si no, no sería esto una democracia. Todo gobernante debemos asumir la posición de que debemos ser criticados y aceptar la crítica con respeto y humildad. En esa medida, reafirmar o negar la calificación ideológica que le asignó Francia al expresidente César Gaviria depende de la práctica, depende de la realidad. Se puede reafirmar, se puede rechazar, en la práctica misma", señaló el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Así mismo, el aspirante a la casa de Nariño habló sobre la oportunidad de diálogo con el expresidente César Gaviria, pues uno de sus allegados, Roy Barreras, está fungiendo como mediador.



"Yo no voy donde no soy invitado (...) Nosotros buscaremos acercamiento con todas las personas que quieran hacer los cambios que necesita Colombia para construir una sociedad más justa y en paz", declaró el exalcalde de Bogotá.



"Ya veremos el Partido Liberal para dónde va y las mismas fuerzas políticas. Se van tomando posiciones. Nuestro diálogo fundamental es con la sociedad colombiana, queremos seducir hacia el cambio, para volver a Colombia una potencia de la vida. Ese es nuestro cambio. No cerramos la puerta a nadie que quiera cambiar a Colombia", agregó Petro.