"Tiene que ser alguien que venga de región": 'Fico' sobre su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, al decir cuál es el perfil del vicepresidente que está buscando destacó que será una persona que venga de las regiones y que le guste la calle.



Gutiérrez, quien aseguró que aún se tomará unos días para anunciar el nombre del escogido, sostuvo que “estoy buscando opciones, estoy pensando estos días, ya tomaré la decisión y se la comunicaré al país. Yo creo que sí tiene que ser una persona que venga de región, que entienda que tenemos que descentralizar el Estado, que hay que llegar donde la gente más lo necesite”.

Resaltó además que “busco gente honesta, que le guste trabajar por la gente, que no se quede en Bogotá encerrado, porque ni él ni yo vamos a estar encerrados, a mí la gente no me va a ver gobernando desde un Palacio como si fuera un príncipe o un rey, a mí me gusta es la calle, me gusta saltar suela, irme para los barrios, a las veredas, así me verán resolviendo problemas, tener conocimiento del país y ya tendremos el nombre”.



Finalmente destacó que “debe ser una persona que tenga una vocación de servicio inmensa por el país y que por supuesto entienda lo que significa un proyecto y una responsabilidad en el momento que tiene Colombia, que sea muy sensible a los temas sociales”.