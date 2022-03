"Soy un hombre muy ponderado y de centro, me siento cómodo con Sergio": Luis G. Murillo

Una decisión fundamentada en un compromiso con el país, la opción de poder clara que se tiene con el centro, el compromiso con la implementación del acuerdo de paz y la protección del medio ambiente, fueron las razones por la cuales, según Luis Gilberto Murillo, le llevaron a aceptar ser el candidato a la Vicepresidencia de la República en la fórmula con Sergio Fajardo.



Murillo, quien era hasta este martes candidato presidencial por el movimiento Colombia Renaciente, sostuvo que su postulación está basada en conseguir burocracia o beneficios personales. “Yo no estoy en esto por puestos, no es un cálculo político”, sostuvo Murillo, al indicar que con Fajardo coinciden en que tienen unas propuestas serias que las van a implementar con su programa de gobierno.



Destacó además que junto a Fajardo generarán unidad en el país, para que este encuentre la diferencia frente a las otras dos propuestas. “Esta es una verdadera opción de cambio que le ofrecemos al país”, declaró.



Reconoció que recibió una propuesta de Gustavo Petro para que se fuera a militar al Pacto Histórico, pero su postura política ha sido siempre de centro. “Soy un hombre muy ponderado y de centro, me siento cómodo con Sergio”.

Insistió en que su campaña que será lejana de enfrentamientos, de odios, “he tenido diálogos con gente de varios partidos, veníamos haciendo una campaña sin atacar a nadie, y Sergio después de ganar la consulta y discutimos temas de país y coincidimos en que tenemos la propuesta de cambio y será un honor de dirigir el país en los próximos cuatro años junto a él”.



Por su parte el candidato presidencial Sergio Fajardo, sostuvo que Luis Gilberto Murillo tiene las capacidades para ser presidente de la República en caso de hacer falta en algún momento, “tiene las condiciones para ser presidente de Colombia. No es poner a un vicepresidente para salir de este lío”, declaró en rueda de prensa Fajardo.



Recordó Fajardo la formación profesional de su compañero a la vicepresidencia, y en en particular destacó el trabajo hecho en lo ambiental como también en la inclusión regional para que se tengan igual de oportunidades.



Respecto a por qué no escogió a una mujer, Fajardo sostuvo que su proyecto político está centrado en la importancia de la mujer, para lo cual una de sus propuestas de campaña es crear el Ministerio de la Mujer, además que su gabinete tendrá mayor presencia de mujeres.