Sindicato de la Cancillería alerta sobre 170 despidos en administración de Álvaro Leyva

El Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semex) lanzó una alerta sobre 170 despidos que se estarían efectuando en la Cancillería. Entre los afectados, dice Semrex, están mujeres embarazadas, prepensionados y padres de familia.



El revolcón en la entidad que dirige el canciller Álvaro Leyva se da después de la realización de un concurso de méritos que terminó moviendo las cargas laborales dentro de la cartera para quienes estaban nombrados en cargos de provisionalidad.



Empero, el llamado que hace Semrex es que esa determinación terminó tocando a personas que, aseguran, están en condiciones de vulnerabilidad y a quienes se les debía garantizar su derecho al trabajo.



“Estamos seguros que en el Gobierno de Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva no tienen como práctica despedir funcionarios en situaciones como prepensionados, jefes de hogar y personas en situación de discapacidad. No obstante, la administración de la Cancillería no atiende nuestras peticiones y se están produciendo despidos de personas que gozan de estabilidad laboral reforzada”.



La queja del sindicato señala que el Estado debería nombrar a esos funcionarios en cargos semejantes a los que tenían antes de la presentación del examen de ascensos, sustentándose en que existe legislación emitida por la Corte Constitucional sobre la permanencia en el trabajo de esa población vulnerable.



Uno de los casos que reseñó esa organización es que la Cancillería habría despedido a un conductor quien era padre cabeza de familia de un adulto joven que padece cáncer.



La queja sobre los despidos en ese Ministerio llega días después del escándalo por el código de vestuario que expidió esa cartera en el que le pedían a sus colaboradoress mujeres no usar tenis ni escotes, entre otras restricciones y recomendaciones.



Semrex y el otro sindicato de empleados de esa cartera, Unidiplo, también han lanzado alertas sobre el nombramiento de cuotas políticas en cargos diplomáticos de embajadas y consulados.