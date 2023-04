Sin desayuno y sin avances continua el debate sobre la reforma a la salud en el Congreso

El Gobierno sigue sin llegar a un acuerdo con los partidos que conforman su bancada en Congreso. Un desayuno, programado para hoy miércoles 18 de abril en la Casa de Nariño, sobre las 7:30 a. m., para concretar los votos que le faltan a la Reforma de Salud para que se salve en la Comisión Séptima finalmente fue cancelado.



El encuentro se iba a realizar en la sala de estrategia de la Presidencia de la República con la participación de Carolina Corcho, ministra de Salud, el ministro del Interior, Alfonso Prada, Gloria Ramírez, ministra de Trabajo y delegada de funciones presidenciales, pero no estaba garantizada la asistencia de los congresistas.



A esta hora avanzan las discusiones en la comisión de ética de la Camara de Representantes que a puerta cerrada analizan y definen las tres recusaciones que se presentaron contra los congresistas de la comisión séptima que ayer discutían la Reforma a la Salud.



La primera recusación fue presentada por el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien se refirió en primera instancia a todos los congresistas de la comisión séptima ya que algunos tienen contratos con medicina prepagada o planes complementarios adicionales al plan obligatorio de salud.



La segunda recusación fue de un ciudadano quien se identificó como Harold Viáfara quien recusó a cuatro partidos politicos el Liberal, Cambio Radical, Centro Democratico y al Nuevo Liberalismo porque supuestamente estos recibieron recursos de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene intereses en el sector de la salud y allÍ según Viáfara, habría un conflicto de intereses que impide seguir adelante.



La tercera recusación fue de Luigui Parra, Politólogo de la Universidad Nacional contra los ponentes de la reforma Camilo Ávila del partido de la U y Gerardo Yepes del Prtido Conservador, por haber montado la famosa ponencia del Gobierno Nacional desobedeciendo las directrices de sus partidos.



Esta deliberación se podría retrasar porque si hay cuatro partidos recusados muchos de ellos deberían declararse impedidos quedando impedidos de ejercer el voto



El Presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, expresó al respecto en Twitter: “Es normal en cualquier proyecto que haya diferencias de fondo. Para eso son los debates en el Congreso. Lo que raya en el absurdo es el filibusterismo, recusaciones ridículas, levantar las sesiones para no debatir. No mas espectáculo con la Reforma a la Salud. Pido responsabilidad. Coalición debe votar hoy artículos en los que hay acuerdo y luego a voto limpio aquellos en los que no hay consenso… y avanzar!”



Al poco avance que ha tenido la Reforma a la Salud se suma la polemica por la presencia inusual de la primera dama Verónica Alcocer, quien llegó al Congreso el martes en la noche, minutos después de que se suspendiera el debate de la reforma, para reunirse con el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, que tiene la responsabilidad de liderar el debate de uno de los proyectos más importantes y polémicos del Gobierno



El debate De la Reforma a la Salud que estaba previsto hoy a las 10 am quedó aplazado para las 12 del medio día.