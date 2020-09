"Sin Avianca la conectividad del país sería como durante la huelga": Mintransporte

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La primera fase de la reactivación de los vuelos internacionales en Colombia comenzará con cerca del 20 % de las frecuencias que se tenían antes de la pandemia. Con esto se evaluará la capacidad de reacción de los diferentes terminales aéreos que han sido aprobados para el reinicio de los vuelos como son: Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cali.



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en entrevista con Colprensa, resaltó los lineamientos que tendrán estos vuelos y anunció que a partir del 26 de septiembre, 31 aeropuertos ya tendrán operación de vuelos nacionales.

¿Cómo avanza la reactivación del sector en medio de la pandemia del Covid-19?



Durante la primera quincena de septiembre se restablecieron todas las actividades con los respectivos protocolos de bioseguridad y esto permitió el restablecimiento del transporte aéreo doméstico, así como del transporte intermunicipal.



En este tiempo se han realizado 1.623 vuelos, en los que se han transportado 136.973 pasajeros. Hasta el 15 de septiembre los aeropuertos con mayor movimiento fueron: Bogotá, Rionegro, Cartagena y Cali, seguidos de San Andrés, Santa Marta, Bucaramanga y Pereira.



Hay que recordar que en esta primera parte son 16 aeropuertos los que han sido habilitados para el reinicio de esa reactivación gradual que se ha desarrollado con total normalidad, con cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud. De hecho ha habido noticias en casos donde se han tenido que activar los protocolos y este ha operado a cabalidad.

¿Cómo califican ustedes esta primera fase de los vuelos, teniendo en cuenta los casos en los que se han tenido que activar los protocolos?



Bastante positiva. La adopción del protocolo de bioseguridad garantiza que la actividad se pueda realizar, más no garantiza que no se presenten casos de personas con Covid, porque hay gente que es asintomática, por lo que hay que recalcar que es importante el uso del tapabocas, del gel antibacterial, todo lo que conlleva el protocolo. Tenemos que entender que estamos en un momento de distanciamiento individual responsable y no es que no se tenga riesgo, sino que si se toman los debidos protocolos se reducen esos riesgos.

Teniendo en cuenta que la reactivación ha sido positiva y los protocolos vienen funcionando de una manera acertada, ¿para cuándo se tienen pensado pasar a una segunda fase de los vuelos nacionales?



Hay una segunda fase que ya la ha mencionado la Aeronáutica Civil, en la que se estarían reactivando los 31 aeropuertos que hacen falta y sería a partir del 26 de septiembre. Fundamentalmente es la conectividad regional, rutas directas entre regiones donde no hay forma fácil de llegar por vía terrestre o donde, inclusive, solo operan aerolíneas como Satena o EasyFly. Esto no se podía hacer hasta que no se realizarán todas las visitas de rigor que hizo la Aerocivil para garantizar que los aeródromos y los aeropuertos cumplen con los protocolos de bioseguridad.

Ya se dio luz verde para los vuelos internacionales. ¿Cómo se dará esta reapertura?



El Ministerio de Salud emitió el concepto a finales de agosto y estamos trabajando para definir esta primera fase gradual de conectividad. Allí se tuvieron en cuenta varios aspectos: primero, la libertad de los demás países; segundo, la capacidad de los aeropuertos para operar los vuelos con los protocolos de bioseguridad; y tercero, el interés de los operadores y las aerolíneas para ese restablecimiento. Teniendo en cuenta esto, la Aerocivil le solicitó a las aerolíneas el pasado 9 de septiembre la intención de operar vuelos internacionales y estas tuvieron hasta el 12 para presentarlo y esta semana se distribuyeron lo que conocemos como slots sanitarios (permisos para usar la infraestructura aérea), que es lo que nos permite balancear la capacidad de operar aeropuertos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Ya iniciamos en Cartagena con dos vuelos de ida y vuelta, pero el lunes empieza esta primera fase, que involucra a cuatro aeropuertos: Cali, Rionegro, Bogotá y Cartagena, y se pueden efectuar vuelos dentro del hemisferio, es decir, a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Además, en este momento seguimos visitando los demás aeropuertos internacionales con Migración Colombia, porque la capacidad de los slots involucra también la capacidad de recibir viajeros, de manera que se eviten congestiones; y se seguirán evaluando los otros destinos en la medida en que las condiciones de apertura de fronteras lo permitan.

¿Cuántos vuelos y cuántas frecuencias se tendrán en esta primera fase de reapertura?



La información exacta de aerolíneas y rutas la estará dando la Aeronáutica Civil en estos días, lo que entiendo es que son las aerolíneas que venían operando vuelos en la medida en que los permisos lo permitan para los países que estamos anunciando. Este ha sido un proceso muy juicioso y la idea es que en aquellas rutas donde hay un solo operador se mantenga la conectividad y otros destinos donde hay varios operadores, se garantice la competencia, de eso se trata.

¿Qué tanto se va a reducir el número de frecuencias?



El número será mucho menor, el estimado que tenemos es que sería máximo el 20 % de la operación que se tenía con anterioridad al Covid, porque lo que estamos nosotros es midiendo la capacidad de procesar los vuelos sin que se generen congestiones, ni al ingreso ni a la salida ni en el procesamiento de las personas en el aeropuertos.

¿Cuáles es proyección de la reactivación aérea en el país?



La verdad es muy difícil de estimar, solo puedo contar lo que vemos en otros lugares. Hay muchos países que nunca cerraron los vuelos, hay otros que los reactivaron y hay otros que están empezando. Lo que hemos encontrado es que en realidad no va más allá de una demanda del 10 % al 12 %, eso es lo que estamos viendo, la gente viaja más por necesidad o porque se va a estudiar o porque va a trabajar, pero en realidad estamos viendo que es una reactivación muy gradual por la misma demanda de los usuarios.

¿Las pruebas PCR serán para los pasajeros que salen como para los que entran al país?



Solamente se exige en el protocolo el requisito de la prueba para los viajeros que ingresen a Colombia. Lo que exigirán las aerolíneas para los pasajeros que salgan, además de cumplir los protocolos de bioseguridad, será lo que exijan en el país de destino. Hay países de América Latina que exigen prueba de Covid, pero este será un requisito que tendrá que verificar la aerolínea, de acuerdo con las exigencias que tengan los demás países.

Por otro lado, sigue rondando en la opinión pública el tema del rescate a Avianca por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué análisis hacen ustedes desde la cartera?



Lo que he reiterado en los medios de comunicación es que según el estudio de Fedesarrollo, el 45 % de la conectividad interna de Colombia la hace Avianca y si desapareciera le tomaría por lo menos cinco años al país recuperar esa conectividad. No solo por el número de aviones sino por la forma en que opera la empresa, recogiendo la demanda en Bogotá. Ninguna aerolínea de bajo costo tiene la capacidad en este momento de decir que compra sus aviones o toma el leasing de sus aviones, empezando porque no hay recursos de liquidez para este sector.



El Ministerio de Hacienda estaba dispuesto a apoyar a las aerolíneas, si estas se reestructuraban como lo están haciendo muchas en todo el mundo. Estamos en conversaciones con EasyFly, que también se encuentra en un proceso de reestructuración. Ahora estamos esperando la decisión del juez, estamos interponiendo los recursos necesarios, porque si no está Avianca, Colombia estaría en un nivel de conectividad similar al que se presentó durante la huelga de la aerolínea.