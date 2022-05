A pesar de que sostuvieron conversaciones, hubo encuentros y se hicieron coqueteos para una posible alianza, los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández descartaron por el momento una alianza entre los dos, por lo menos, en la primera vuelta presidencial.



Frente a los rumores de una posible unión, el candidato de la coalición Centro Esperanza aseguró que, por ahora, ambos están haciendo su campaña electoral, dando a conocer sus propuestas y llamando votos para fortalecer sus candidaturas.



“Hemos conversado, tenemos una buena relación personal y coincidimos en la lucha contra la corrupción. Pero yo estoy concentrado en mi campaña y él en la suya. Él presentará sus propuestas, sus ideas para cambiar el país, y yo voy por este camino luchando, porque este mes es crucial y no nos podemos distraer”, aseguró Fajardo en entrevista con Caracol Radio.



Lea aquí: ¿Gustavo Petro proyecta posible reelección? Polémica por declaración sobre periodo presidencial



Así, según la versión del candidato, en este momento de la carrera presidencial no están contemplando una unión.



“Yo no estoy considerando en este momento eso. Hemos mirado nuestras encuestas, el espacio que estamos ocupando, cómo vamos avanzando. Nuestra convicción es esa y la misma será la de Rodolfo. Nosotros vamos a acelerar en este mes que es crucial", expresó el candidato a la emisora.



Además reiteró: "Podemos conversar en algún momento, si lo consideramos, pero cada quien en su trabajo y convenciendo a la gente".



Por su parte, el candidato Hernández ha repetido en diferentes ocasiones que no desistirá de su campaña y esta semana inició un recorrido por las diferentes ciudades del país, siendo Medellín su primera parada.



Cabe recordar que la semana pasada Fajardo dedicó una imagen a Hernández que mostraba un posible interés de una alianza, sin embargo el exalcalde de Bucaramanga dio una inesperada respuesta.



El aspirante a la Presidencia por la coalición Centro Esperanza publicó una foto con su recordada frase de campaña en 2018 :"Estamos a nada de serlo todo" y etiquetó a Hernández. Sin embargo, este último cuestionó si Fajardo está a punto de votar por él.



¿Fajardo, a un paso de votar por mí? https://t.co/gWLWERiGED — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) April 28, 2022