Sergio Fajardo, el profesor que representará al Centro en las elecciones presidenciales

Este domingo los colombianos eligieron en las urnas al exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, como el candidato presidencial de la consulta interpartidista Centro Esperanza venciendo a sus compañeros Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya.



“Hoy es un día crucial para nuestro país. Los invito a que voten por nuestro proyecto. El primer paso para acabar con la corrupción es votar libremente, en forma masiva. Hoy comienza el cambio”, expresó Fajardo en horas de la mañana cuando ejerció su derecho al voto en Medellín.



El exalcalde nació en Medellín y tiene 65 años. Cuenta una destacada experiencia académica, es matemático de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin, tiene otro magíster de la Universidad de los Andes y otro doctorado ‘Honoris Causa’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en España.

Respecto a sus estudios, ha ejercido como docente matemático de instituciones como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, además fue docente visitante en la Universidad de Berkeley, de Wisconsin, Colorado, Católica de Chile, de Oslo y la Universidad Central de Venezuela.



Fajardo ha trabajado en lugares como la Comisión Nacional de Ciencias Básicas, Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados e hizo parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia durante la gobernación del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



En política comenzó su trayectoria en 2003, cuando fue elegido alcalde de Medellín, desde el grupo significativo llamado 'Compromiso Ciudadano'.



Por su gestión, los paisas destacaron al candidato como un alcalde que incluyó a la ciudadanía en la toma de decisiones, incentivó y creó iniciativas que fomentaron y fortalecieron la educación, trabajó puntualmente en los territorios más vulnerables y además fomentó la cultura ciudadana.



Después de culminar su Alcaldía, Fajardo fue fórmula vicepresidencial en 2010 del entonces exalcalde y candidato presidencial Antanas Mockus, desde ese tiempo comenzó a declararse en una ideología de centro. Durante ese tiempo, Fajardo sufrió un accidente cuando hacía un recorrido en bicicleta en donde se fracturó la cadera y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



Después de no ganar, en 2011, el docente fue elegido como gobernador de Antioquia, mandato en el que desarrolló diferentes obras de infraestructura y proyectos. Durante esa gobernación, el departamento recibió diferentes distinciones, especialmente cuando la Fundación Colombia Líder lo eligió como mejor gobernador.



Aspirando al cargo de presidente, Fajardo viene intentando desde las elecciones de 2018. Ese año avaló su candidatura por medio de firmas y después fue designado como candidato único de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano.



Para esas elecciones, Fajardo había anunciado que su fórmula vicepresidencial iba a ser entonces la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En esos comicios fue derrotado por Gustavo Petro e Iván Duque, que se disputaron en la primera vuelta.



Recientemente el exalcalde ha estado envuelto en diferentes polémicas, entre esas la adquisición del 50% de la empresa de telecomunicaciones Orbitel por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y también en un juicio fiscal por la construcción de Hidroituango del que finalmente fue absuelto.



A pesar de haber expresado que no sería más candidato presidencial, en 2021 anunció nuevamente su precandidatura presidencial desde la Centro Esperanza, que fue avalada finalmente por la Alianza Social Independiente (ASI) debido a que el partido Alianza Verde anunció que no avalaría ningún candidato y les darían libertad a sus militantes de elegir por quién votar.