Sergio Fajardo denunció suplantación de identidad en mensajes de texto 

El excandidato presidencial Sergio Fajardo denunció por medio de sus redes sociales que están siendo enviados mensajes de texto a diferentes números telefónicos en los que lo están suplantando y se hacen pasar por él pidiendo que en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta se vote en blanco.



En los mensajes que se han conocido se expresa: “Hola, soy Sergio Fajardo y te invito a votar este próximo 19 de junio a votar en blanco para construir una política decente en Colombia”.



El exalcalde manifestó que los mensajes comenzaron a ser enviados, supuestamente, desde la noche del jueves 11 de junio.



Le puede interesar: Video: Periodista de Telemundo aclara detalles sobre entrevista interrumpida con Hernández



“Desde anoche fuimos informados que alguien está enviando estos mensajes de texto. ¿A quién le beneficia esto? Queremos alertar a la ciudadanía que estos NO son enviados por mí o mi equipo. Nosotros siempre jugamos limpio y pedimos se investigue quién está detrás de este engaño”, aseguró Fajardo en su cuenta de Twitter.



Frente a quién estaría enviando los mensajes, Fajardo aseguró que, al parecer, los podrían estar enviando desde un dispositivo que ha sido utilizado por la Alcaldía de Medellín, pero reiteró que no puede asegurar esa suposición.



"Es un celular, parece ser, que han usado para mandar mensajes de la Alcaldía de Medellín, pero no puedo asegurar eso. Es una campaña sucia, que refleja lo que son”, aseguró Fajardo en entrevista con Blu Radio.