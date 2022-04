"Cali será un piloto de la nueva Colombia": Federico Gutiérrez en su recorrido por la ciudad

Luego de participar en el debate ‘Hablemos claro del Pacífico’, el candidato presidencial Federico Gutiérrez recorrió algunos sectores de Cali y habló sobre sus principales propuestas.



Gutiérrez se refirió a la capital vallecaucana como "una ciudad que tiene hambre, inseguridad y problemas que solucionar". Sin embargo, aseguró que será "un piloto de la nueva Colombia que queremos construir: sin odios, alejada de la polarización y en paz".



Durante su recorrido, el aspirante a la Presidencia visitó el Distrito de Aguablanca, en el oriente de la ciudad. "Vamos a trabajar por la gente que tiene más necesidades sociales para que no sigamos cayendo en esos discursos de odio y de clases sociales", fue el mensaje que dio a sus seguidores en ese sector de Cali.



Según el candidato, una de sus banderas para Cali será la educación. "Hay que apoyar los emprendimientos culturales y que los jóvenes tengan acceso a becas educativas", manifestó.



Del mismo modo, habló sobre la importancia del transporte público en Cali y señaló que trabajará para garantizar "la financiación del MÍO para las troncales que faltan".

En Aguablanca, Cali. Aquí focalizaremos la gratuidad de la educación superior; apoyaremos la financiación del Mío para las troncales que faltan y garantizaremos oportunidades para todos. Cali debe ser un piloto de la nueva Colombia que queremos construir. #FicoPropone pic.twitter.com/tGaLyfmvwm — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 25, 2022

Encuentro con empresarios

Como parte de su visita a Cali, el candidato se reunió con empresarios de la región para presentar su propuesta de gobierno para el país. En un "diálogo social", como lo llamó el candidato, tuvo un encuentro con líderes departamentales y de los sectores público y privado.



En medio de la reunión, el aspirante a la Presidencia hizo un llamado a la cooperación entre los gobernantes y los empresarios. "Hay que recuperar el orden y las oportunidades, la gente necesita vivir bien, la gente no puede seguir con miedo. Y va a ser absolutamente necesario trabajar juntos, esto no es solo un Estado o no es solo sector productivo", expresó Gutiérrez.



El cierre de su visita a la capital del departamento será en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde también estará la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.