"Seguimos adelante sin alianzas con nadie": Fajardo continua solo para primera vuelta presidencial

El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ratificó que por lo menos, hasta el 29 de mayo, continuará solo en la contienda electoral.



"Seguimos hasta el final. Estamos acá porque creemos que nuestro proyecto es una verdadera revolución que transformará al país por completo y para siempre, un proyecto distinto a los otros, la nuestra, la mía es una revolución educativa en todos los niveles", aseguró Fajardo en declaraciones.



El candidato afirmó que lo más importante es la educación que permite transformar al país desde diferentes áreas.



"Todos hablan casi a gritos de la necesidad de cambiar, pero de cambio hablan todos cuando Colombia lo que necesita es una revolución total que tenga como centro la educación, una revolución que le apueste sin miramientos", aseguró Fajardo.



Mi decisión es clara y contundente: SEGUIMOS HASTA EL FINAL. Yo no estoy acá como candidato a la Presidencia por la vanidad del poder, por un puesto, ni para negociar unas cuotas. Estamos acá porque creemos que nuestro proyecto es UNA REVOLUCION QUE TRANSFORMARÁ al país. pic.twitter.com/kwhuYPC2lY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 5, 2022

El exalcalde expresó que Colombia no puede cambiar si las mismas personas continúan en el poder y están relacionadas con actos de corrupción, aseguró que su coalición tiene el mejor programa y equipo.



Junto a los integrantes de la coalición, como Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Carlos Fernando Galán, Ariel Ávila, entre otros, el candidato ratificó que continuarán unidos trabajando para ganar la Presidencia de Colombia.



"Nos quedan 25 días en los que se definen las elecciones y el futuro del país, 25 días que no vamos a desaprovechar para contar cuál es esa Colombia que vamos a construir unidos, lejos de la corrupción, lejos de la violencia y la pobreza.



Fajardo también reiteró: "Guiados por principios y valores, con convicciones profundas. Por eso seguimos adelante sin alianzas con nadie. Esta revolución apenas está comenzando y todos están invitados a sumarse ya".



De manera reiterativa, Fajardo confirmó que no renunciará a su candidatura pero está abierto a recibir los apoyos que se quieran unir a su propuesta de Gobierno.