"Se volvió paisaje": Alcalde de Barranquilla sobre amenazas de 'Negro Ober' desde la cárcel 

Tras las amenazas hechas por Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober desde la cárcel de Girón, Santander, contra comerciantes y otras personas, el alcalde Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, dijo que es inadmisible que desde los centros carcelarios los delincuentes actúen sin ninguna restricción para utilizar equipos móviles.



“Es inadmisible que delincuentes condenados sigan amenazando desde diversas cárceles del país. Señores del Inpec: ¡esto se volvió paisaje! Investigaciones, condenas y cárcel para quienes facilitan estos actos”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario de los barranquilleros.



‘Negro Ober’, en dos videos que circularon en las redes sociales, amenaza a las autoridades porque en días anteriores capturaron a su mujer, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, en Bogotá y quien está señalada de ser una de las que recauda el dinero de las extorsiones que hacen ‘Los Rastrojos-Costeños’ en Barranquilla, su área metropolitana y demás municipios del Atlántico.



Lea aquí: Un muerto, un herido y dos capturados dejó riña entre hinchas del América y el Cali



En los videos el condenado a más de 40 años de cárcel por diferentes delitos, lanzó amenazas dirigidas a funcionarios de la rama judicial, de la Policía, comerciantes y la población de Barranquilla y el Atlántico en general. En el video manifestó que los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. También que en el cruce de fuego caerían personas inocentes.



“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, se escucha en uno de los videos.



'El Negro Ober', por audios y videos como los que se conocieron en las últimas horas ha sido trasladado a cárceles como Cómbita en Boyacá, en La Picota, en Bogotá, y ahora en la de Girón, Santander.



“Ya nos comunicamos con Presidencia, MinJusticia y Policía para que se tomen medidas mientras hay soluciones de fondo a este problema. La gente clama resultados y el Estado entero debe actuar con urgencia”, terminó diciendo el Alcalde de Barranquilla.



En las últimas horas el Gaula de la Policía intervino la cárcel de Girón, Santander, y allí tomaron en custodia ‘Negro Ober’, y según el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, será aislado y con la posibilidad de que sea trasladado a otro centro penitenciario de mayor seguridad y restricciones.