"Se analizará cárcel para evasores": Director de la Dian sobre proyecto de la reforma tributaria

El nuevo Director de la Dian, Luis Carlos Reyes, explicó en La FM los puntos claves de la Reforma Tributaria, que busca reunir $25 billones, con nuevos tributos, que según la entidad solo afectaría a menos de 2% de la población.



Reyes señaló que hay dos diferencias fundamentales contra la Reforma Tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que tienen que ver con la progresividad. "Primero, en la anterior se buscaba aumentar el número de personas que tributan por renta, esta no lo hace y no busca cambios en la tributación de personas con ingresos de menos de $10 millones". El segundo es que la anterior buscaba cambios en el IVA, mientras que esta no toca productos "esenciales en de la canasta colombiana", señaló.



Sobre el impuesto saludable, uno de los que más ha sonado en redes sociales por los productos afectados que estarían relacionados con la canasta de familias de ingresos más bajos, agregó que "no es un medida que esté en el centro del recaudo del proyecto de reforma, sino que es una medida de salud que busca dar incentivos para que la gente sustituya alimentos no saludables por saludables y que es una de las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro por la que votaron más de 11 millones e personas".



Acá también agregó que el proyecto se presenta con tiempo para que tenga un buen debate en el Congreso sobre todo en las propuestas que generan dudas.



Explicó también que no se podría hablar de doble tributación ya que lo importante no es cuánto tribute, sino cuánto se suma en total los ingresos y ese el punto sobre el que se tributa. "El que tiene más tributa tarifas más altas en total". Lo mismo pasaría en el caso de las pensiones altas, "la gente tributa según su capacidad".



Sobre el patrimonio explicó que este tiene casi 100 años en Colombia y agregó que ha recibido por parte de los análisis internacionales un visto bueno.

Lea además: "Hay que examinar cómo se continúa con lo pactado”: alias Antonio García, comandante del ELN, a Gustavo Petro

Beneficios para las empresas

La tributaria busca la eliminación de muchos beneficios tribuarios, y Reyes explicó que no es porque se piense que estos sectores no merecen apoyo del Estado, sino que se busca pasar de estímulos de beneficios del Estatuto Tributario a mirar apoyos a través del Presupuesto General de la Nación (PGN). "Queremos hacer una transición hacia programas de fomento que salgan a través del PNG que tengan una veeduría constante para mirar si ese gasto si cumple con las metas de los programas", agregó.



En el caso de las plataformas explicó que se busca que todas las empresas paguen los impuestos que son.



Para el sector minero explicó que es una industria rentable que puede pagar estos impuestos y explicó que los recursos del suelo son de la Nación y "consideramos que no se puede mirar como costo quitar algo que en un principio es del Estado".

Cárcel para evasores

Uno de los puntos claves que las personas esperaban era mayores medidas para controlar la evasión. Acá el Director de la Dian agregó sí se plantearán varias medidas penales para la evasión de impuestos. "Algunas de estas medidas se introducirán durante el debate en el Congreso porque estamos esperando tener el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal, que es algo requerido en estos casos. Pero pero sí se buscarán este tipo de medidas que habíamos anunciado".

Lea también: Se adelanta el primer Consejo de Ministros dirigido por el presidente Gustavo Petro

Zonas francas

"En palabras de del ministro Ocampo, las zonas francas que no exporten se acaban, porque las zonas francas están diseñadas para fomentar la exportación que sin duda alguna son un componente muy importante del crecimiento económico, pero no hay ninguna razón para que haya zonas francas principalmente dedicadas a vender hacia el interior del país pagando impuestos de renta mucho menores que los que pagan sus sus competidores".