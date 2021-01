Salud, seguridad, economía y otras grandes tareas de Iván Duque en 2021

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Covid-19 seguirá marcando en buena parte la agenda del país y, por ende, la gobernabilidad del presidente Iván Duque.



En eso coinciden varios especialistas consultados, quienes aseguran que la llegada al país de la vacuna contra el coronavirus y su adecuada aplicación a la población colombiana será tal vez el principal reto que deberá enfrentar el Jefe de Estado a lo largo de los próximos doce meses.



Pero tan importante como eso será lograr impulsar la reactivación económica que necesita la Nación para comenzar a dejar atrás las otras consecuencias de la pandemia.

Para ello deberá mantener las mayorías que alcanzó a consolidar el año pasado en el Congreso de la República, que también debería aprovechar para impulsar grandes reformas que anunció en el 2018, a su llegada al poder, como la tributaria y la de justicia.



En el año que acaba de terminar, “el foco social estuvo en el Covid-19. La pandemia hizo que la gente le perdiera foco a toda la gestión de gobernabilidad, entendida desde el poder que tiene el Ejecutivo”, explica el analista político Carlos Andrés Arias.

Así, los expertos coinciden en que el 2021 debe ser el año de la consolidación de la gestión de Iván Duque, a partir de aspectos que se reseñan a continuación.



Vacunación contra el Covid-19

Pese a que el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron en diciembre pasado que a partir de febrero se empezará la vacunación masiva contra el Covid-19 en el país, sigue siendo un verdadero reto para este año lograr que el cronograma se realice tal cual se tiene planeado.



También será importante adquirir el resto de inmunizadores que falta para lograr lo que se conoce como la inmunidad del rebaño, que solo se alcanzaría vacunando al 70 % de los ciudadanos, y permitiría pensar que el país está libre de la pandemia.

Los primeros vacunados serán los adultos mayores de 80 años y el personal de salud, quienes recibirán 1,7 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer.

El analista político John Mario González argumenta que el aparente atraso del país frente a otros en el inicio de la vacunación masiva podría seguir generando problemas económicos, debido a que no se podrá volver a una situación regular mientras permanezca la amenaza del Covid-19 entre los colombianos.



A su turno, el politólogo Ancízar Marroquín sostiene que el Gobierno Nacional deberá priorizar la distribución de las vacunas en las regiones más afectadas y donde hay mayor población en riesgo.



“Hay que llegarles a todos los adultos mayores. Ahora, la pregunta es: ¿alcanzarán las vacunas para toda la población? ¿Alcanzará a realizarse todo el plan de vacunación en 2021 o quedará gente para 2022? Son temas que el Gobierno debe aclarar”, señala el analista.



De igual manera, la docente y consultora en comunicación política María Alejandra Arboleda agrega que la vacunación debería articularse con el sector privado, en aras de continuar con la reactivación económica que también urge el país.



“Esto debe ir acompañado de una clara estrategia de comunicación, con la cual los colombianos puedan tener información del plan, saber en qué consiste, hacer seguimiento y tener transparencia frente al proceso”, explica, dado que seguirá siendo el tema más importante para la población.

Reactivación económica



Para el analista Pedro Viveros, durante los últimos meses del 2020 el Gobierno Duque logró recuperar las cifras de empleo que había antes de la llegada del Covid-19, lo que significa un avance, pero asegura que ese será uno de los grandes retos del Mandatario para este año.



“Si el Presidente logra bajar la tasa de desempleo a menos de lo que estaba antes de la pandemia, se puede decir que ‘salvó los muebles’, pero si la deja igual a lo que estaba antes de la crisis sanitaria y económica, uno podría decir que queda en tablas”, agrega.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un 89 % de las empresas ya normalizaron operaciones y la economía nacional crecerá 5 % durante el 2021.

Por su parte, Ancízar Marroquín indica que, si bien es cierto que el Gobierno Nacional ha destinado recursos al Ingreso Solidario para millones de familias vulnerables del país y para atender a la población de adultos mayores, se requiere inyectar capital para la pequeña y mediana empresa.



“Muchas empresas están quebradas y requieren auxilios, así como muchos microempresarios o famiempresarios no han podido recibir ayudas del Gobierno. Los profesionales independientes tampoco han tenido apoyo y son personas que viven del día a día”, recalca el analista.

Según expertos consultados, el presidente Duque también tiene la tarea de sacar adelante las reformas fiscales que le permitan al país recuperar la economía, que decreció a niveles históricos en medio de los cierres prolongados como medida para contener la expansión del Covid-19 en Colombia.



Seguridad

Uno de los pendientes que dejó el ‘año de la pandemia’ para el Gobierno Nacional fue la seguridad, puesto que se registraron más de 70 masacres en 62 municipios del país, según el último reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.



También aumentó el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. “El regreso a los años del miedo, aunque tiene una parte de responsabilidad en los mandatarios locales”, sostiene el analista Carlos Andrés Arias.

Otro tema clave para mejorar la percepción de seguridad en el país es el referente a las estrategias para combatir el microtráfico y el consumo de drogas en las ciudades.

Pedro Viveros agrega que el desafío del Jefe de Estado será el mismo que siempre ha tenido el país, porque Colombia históricamente ha tenido problemas con el respeto a la vida, pero específicamente plantea que el reto estará en hacer que en los territorios haya desarrollo y se consolide lo planteado en el Acuerdo de Paz con las Farc.



“Estos problemas no nacieron con Duque y, por lo que se ve, no van a terminar con él”, anota.



Para la profesora Arboleda, urge que el Ejecutivo lidere reformas de fondo a la Justicia y la Policía, de manera que se recupere la confianza de la ciudadanía, pues “la gente no está conforme con estas instituciones”.

Además, dice, es necesario que se diseñe y se comunique de forma adecuada una estrategia para la prevención y la disminución del hurto a personas, uno de los delitos que causa mayor percepción de inseguridad en las grandes ciudades.

Gobernabilidad

En medio de los grandes retos que tiene por delante tras dos años y medio en el poder, coinciden analistas en que el 2021 podría ser año del presidente Iván Duque, debido a que llega a él con la mayorías necesarias en el Congreso de la República para gestionar la agenda legislativa que se proponga a partir de marzo próximo, cuando se inicien las sesiones ordinarias tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Allí será clave la labor que desempeñe el entrante ministro del Interior, Daniel Palacios.



Agregan que también le asiste un clima favorable por la expectativa que hay alrededor de la llegada al país de la vacuna contra el Covid-19 y que, pese a que los niveles de endeudamiento del país serán elevados, el actual Mandatario va a tener un presupuesto histórico disponible para la ejecución de obras y programas sociales, lo que seguramente redundará en un buen margen de gobernabilidad.

La cercanía con la procuradora Margarita Cabello; el fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor Carlos Córdoba, también ‘juega a favor, del Presidente.

“El presidente Duque debe continuar fortaleciendo la narrativa del Gobierno alrededor de la gestión frente al Covid-19, haciendo énfasis en la vacunación de la población y en la gestión propia contra la pandemia, pero de frente a las problemáticas reales de los colombianos y colombianas, es decir, ante lo que siente y necesita la opinión pública: empleo, reactivación económica, seguridad y mejorar los indicadores sociales, trabajar por disminuir las brechas sociales”, puntualiza la politóloga Arboleda.

Lograr empatía: otro reto

​

Los expertos coinciden en que para cerrar bien su mandato será clave que Iván Duque aumente su cercanía con las clases media y baja, de manera que logre generar empatía con decisiones concretas.



Marroquín sugiere que un camino podría ser eliminar la intermediación de la banca para entregar las ayudas económicas. “Pasaría a la historia si decide realmente ponerse del lado de la gente”, dice.



“Debe asumir un liderazgo más allá de cálculos políticos, demostrar gestión, construir empatía y conciliar con diferentes sectores”, concluye Arboleda.