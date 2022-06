RTVC aseguró que espera "solicitud conjunta" de campañas presidenciales para realizar el debate

El Sistema de Medios Públicos RTVC informó que, hasta el momento, no ha recibido ningún acuerdo concertado por parte de las campañas presidenciales de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que se pueda llevar a acabo el debate de opinión.

“Hasta el momento, RTVC Sistema de Medios Públicos, no ha recibido de parte de los candidatos a la Presidencia, la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate”, informó la colectividad de medios.



RTVC informó que en la comunicación debe explicarse cuáles serían los acuerdos y reglas a los que llegaron las campañas para el desarrollo del debate, si este no es recibido por la colectividad de medios, el evento no podría desarrollarse.



La colectividad de medios aseguró que los anuncios que han realizado las campañas por medio de redes sociales y medios de comunicación no son el documento oficial que necesitan y como lo establece la ley.



“RTVC reitera que la recepción de esa solicitud conjunta es la condición indispensable, para hacer las coordinaciones necesarias realización y transmisión del debate. El Sistema de Medios Públicos ha hecho todo lo que le corresponde dentro de la decisión judicial y seguirá actuando con total apego a las normas”, expresó RTVC.