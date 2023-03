Roy Barreras y su nuevo desafío al Gobierno: el senador afirmó que policías en Caquetá sí fueron secuestrados

Un abierto distanciamiento entre el presidente del Senado, Roy Barreras y el gobierno nacional, quedó evidenciado este lunes cuando aseguró que lo sucedido el jueves pasado en Los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá, fue un secuestro a los 78 policía sy los seis civiles, más no un “cerco humanitario” como lo ha insistido el ministro del Interior, Alfonso Prada.



En rueda de prensa, Barreras, sostuvo que lo sucedido la semana pasada puso en riesgo al estado de derecho y por ende a la institucionalidad del país. “La protesta social no puede confundirse con la protesta violenta, lo que pasó en Caquetá en que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera, fue una humillación a la fuerza pública y no solo humillación... cuando se humilla a la fuerza pública se humilla el estado de derecho. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado unas horas implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegítima”.



El presidente del Senado planteó además que “me parece pertinente que el gobierno por sus voceros descalifique cualquier uso de la justicia por mano propia, ninguna organización ilegal, ninguna de las guardias para defenderse (la campesina, la cimarrona, la indígena) no pueden reemplazar la fuerza pública, el reemplazo de las instituciones es el reemplazo del estado de derecho, para salvar la protesta social hay que blindarla”.

No hablar con narcos

Por otro lado el presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió al gobierno que no suspenda cualquier diálogo que se esté haciendo o se piense realizar con narcotraficantes en el marco de la paz total, por cuanto eso está poniendo en riesgo a la misma.



“Las versiones alrededor sobre las conversaciones con jefes del narcotráfico, lo hemos venido denunciando desde hace meses, los narcotraficantes no pueden ir a la JEP y solo a la justicia penal ordinaria, he señalado desde hace semanas que esos esos intermediarios abusan de la paz total”, sostuvo el dignatario del Senado.



E insistió, en mensaje al gobierno “no hay ninguna manera de justificar esas conversaciones, pido que se suspenda todo tipo de diálogo oficial o no”, y planteó que el contacto sólo será por la ley de sometimiento que pronto llegará a su trámite al Congreso.



“Eso es todo lo que hay que hacer, la ley de sometimiento, se pueden acoger a ella”, explicó el senador Barreras, quien sostuvo que es la Fiscalía General la único que podrá buscar un acercamiento o sometimiento con esos grupos.