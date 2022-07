Roy Barreras dice que no usarán el 'Fast Track' para trámite de proyectos en el Congreso

El senador Roy Barreras explicó que no harán uso del ‘Fast Track’, mecanismo que permite reducir los debates en el Congreso de la República que se necesitan para debatir las leyes y reformas constitucionales ante el legislativo y que fue utilizado en medio del proceso de paz.



El mecanismo se tomó la agenda pública debido a que se conoció que Barreras estaría buscando una estrategia jurídica que permita acelerar la aprobación de los proyectos y reformas que empezará a trabajar el Gobierno del presidente electo Gustavo Petro.



El senador confirmó que no buscarán utilizar el ‘Fast Track’, sino acogerse a las diferentes normas de la ley quinta.



“Esas reformas requieren recursos, son un reto enorme del que sin duda estará orgulloso el nuevo Congreso si cumplimos con ese mandato. Para hacerlo se requiere meter el pie en el acelerador, estamos estudiando jurídicamente un mecanismo que no es el 'Fast Track’ que usamos en la construcción de la institucionalidad de la paz”, afirmó Barreras.



El senador aseguró que bajo la ley quinta los congresistas podrán ser más eficientes en su trabajo.



“En lugar de trabajar dos días a la semana se pueden trabajar cuatro, por supuesto se pueden hacer sesiones paralelas en todas las comisiones constitucionales y se puede en los proyectos pertinentes a través del mensaje de urgencia hacer sesiones conjuntas de las comisiones económicas”, aseguró Barreras.



El representante del Pacto Histórico aseguró que también se podrían juntar las sesiones del Senado y la Cámara de Representantes para ganar tiempo en medio del debate de los proyectos.



Una de las críticas de la estrategia es la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien aseguró: “Esto es un Golpe de Estado. Es la propia dictadura del régimen”.



Frente al comentario, Barreras aseguró: “Querida senadora. Se acabaron las vacaciones en que sólo trabajaba dos días a la semana. Y además le cuento: Recortaremos las vacaciones. Vamos a empezar a trabajar en febrero y no en marzo”.