Rodrigo Londoño, Timochenko, propone cambiar el nombre del partido Farc

Álvaro José Carvajal Vidarte

Rodrigo Londoño, 'Timochenko', jefe del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, pidió a la colectividad que se cambie el nombre de la agrupación política surgida tras la desmovilización de la guerrilla.



A través de su cuenta de Twitter, el ex jefe guerrillero aseguró que mantener las siglas del movimiento guerrillero "no fue lo más acertado" e invitó a hacer el cambio en la asamblea nacional del partido.



"En el congreso constitutivo de la Farc planteé no asumir ese nombre ya como partido político. En el debate democrático, perdí. Se aprobó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc. No armé pataleta ni saqué documentos públicos", relató Londoño.



Añadió, a continuación que "la práctica, la realidad, demostró que no fue lo más acertado. Espero que en esa segunda asamblea extraordinaria del partido, por la vida, por la paz con justicia social, la militancia debata este tema y cambiemos el nombre".

Le propongo a la militancia que en la #2AsambleaNacionalFARC le cambiemos el nombre a nuestro Partido.



¿Qué nombre les gustaría? pic.twitter.com/KB25KCjj4a — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) January 20, 2021

Lea también: Violencia contra desmovilizados de las Farc aumentó en los últimos meses, advierte la ONU



La II asamblea extraordinaria del movimiento político se realizará entre el 22 y el 24 de enero.



A pesar de que la convocatoria nace desde la cabeza de la agrupación, dos congresistas de la misma y un ex líder de la antigua guerrilla expresaron su desacuerdo con la reunión y anunciaron que no asistirá.



Se trata de los senadores Victoria Sandino y Israel Zúñiga, más conocido como 'Benkos Biohó', y Joaquín Gómez, quienes aseguraron que en la citación a la asamblea se excluyó a un importante sector de la militancia del partido.