Rodrigo Lara Sánchez habla sobre la misión que le encomendó Federico Gutiérrez

Rodrigo Lara Sánchez, la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, tiene un fuerte vínculo con el Valle del Cauca, no solo por los grandes amigos que dejó en este departamento, sino por los capítulos de su vida que protagonizó en esta región: su internado como médico general lo hizo en el Hospital Universitario del Valle, de Cali; su año rural lo desarrolló en Ginebra, donde asegura, riendo, “subió diez kilos” por culpa de los sancochos. Y ya especializado como médico cirujano, regresó para ejercer su profesión en Zarzal.



“Tuve grandes amigos, la gente de Valle es muy linda. De verdad, es espectacular, es querida, es amable, me escribe. Mejor dicho, me avergüenza no contestarles ahora con tantas llamadas, pero el aprecio de esta gente del Valle tan querida siempre está allí”, manifiesta al otro lado de la línea, contento, de solo recordar sus días felices en estas tierras.



El País habló con este médico cirujano con subespecialización en cirugía de tórax; nacido en Neiva hace 51 años, hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984 por sus posturas fuertes contra el narcotráfico. El mismo con el que jamás convivió, pero que nunca dejó de admirar y del cual se siente profundamente orgulloso.



¿Quién es Rodrigo Lara Sánchez?



Soy médico, un colombiano de región, una persona que se formó, como muchos en este país, con esfuerzo. Estudié gracias a la educación pública, en un colegio público, luego en una universidad pública: la Universidad del Cauca. Posteriormente, me especialicé como cirujano.

Después trabajé en Zarzal. Mi relación con el Valle ha sido muy linda. Estudié Gobierno y Gestión Pública, en la Javeriana Bogotá. Fui alcalde de Neiva (2016-2019) por elección popular con la votación más alta en la historia del municipio. Y estoy ahora acompañando a un gran hombre, con quien tengo una profunda amistad y con quien me une un gran amor por este país y el sueño de poder trabajar especialmente por la gente que más lo necesita.



Revélenos sus virtudes y defectos…



Una virtud es que lo que me propongo lo lucho siempre, por más dificultades que tenga, lo hago, la mayoría de mis sueños los he logrado, gracias a Dios. ¿Y un defecto? La impaciencia, quiero que las cosas salgan ya.



¿Cómo recuerda su infancia?



Nací en Neiva, crecí al lado de mi madre, no viví con mi padre. Mi padre es Rodrigo Lara Bonilla, nunca viví con él, pero tengo una gran admiración y respeto por lo que fue mi padre, por ofrendar su vida por este país. Crecí al lado de mi madre, que es una mujer trabajadora. Ella tuvo una tiendita, con eso nos sacó a todos adelante. Tuve una infancia muy feliz, nunca me faltó nada, nunca fui a estudiar sin haber comido, nunca me acosté sin haber cenado y esto es un privilegio en este país, que tiene que ser para todos. Desafortunadamente, no debería ser un privilegio, sino una realidad para todos los colombianos, que ninguno, especialmente que ningún niño se acueste con hambre. Esa lucha contra el hambre es uno de los propósitos que tenemos en esta propuesta de país con ‘Fico’.



¿Le incomoda que se le pregunte sobre su relación con su papá?



Nunca, porque me siento orgulloso de él. Y mi vida privada como mi vida pública la conoce todo el mundo. La he expresado porque mucha gente dice: ‘debe sentir algún resentimiento’ y no. Solo admiración y respeto.



Además de ese enorme parecido físico, ¿qué más cree que le heredó a su papá?



Creo que los principios y valores. El respeto por lo público, esa indignación que me produce no solamente a mí sino al pueblo colombiano la corrupción, eso creo que debe venir inyectado por la sangre, porque a mí me genera una indignación inmensa.



¿Siente que le hizo falta una figura paterna durante su crianza?



No, mi mamá lo fue todo. Es que mi mamá es el ejemplo de estas mujeres que tienen un proyecto de vida, que por una u otra razón son mamá y papá a la vez, tienen un papel amoroso, pero también de exigencia, de estar allí atentas de que uno no pierda el camino.

¿Desde cuándo se empezó a relacionar con su tocayo y hermano, el senador Rodrigo Lara Restrepo?



Desde el momento en que decidí hacer el proceso de reconocimiento (de que fuera reconocido como hijo de Rodrigo Lara Bonilla), eso fue en el año 2000, allí lo conocí. Se dio el proceso. Después de eso estuvimos un poco distanciados por la política. Ahora ya está bien mi relación con él y me alegra por mí y por mis hijos, por todos, porque de verdad uno tiene que vivir en paz.



¿Siempre fue buen estudiante?



Sí, siempre fui muy buen estudiante. Yo saqué en esa época 382 en el Icfes, cuando era de 1 a 400. En la Universidad del Cauca, en varios semestres, tuve matrícula de honor. Yo fui buen estudiante, pa’ que voy a decir que no (risas). Cuando hice la especialización en cirugía de tórax, tuve un título de especialista distinguido por buenas calificaciones.



¿Qué recuerdos tiene de su servicio rural como médico en el Valle del Cauca?



Yo me casé muy joven, a los 22 años. Mi esposa era ingeniera electrónica, trabajaba en Cali. Me fui para allá a hacer el internado, después de casarme, y luego me quedé haciendo el rural en Ginebra, que es de mis mejores recuerdos. Tengo mucho cariño por Ginebra, por la gente que conocí, tan cariñosa. Y me disfruté tres Festivales del Mono Núñez (risas).

“Ese amor por

la música colombiana se

¿Sigue casado con la misma ingeniera electrónica?



Con la misma. Se llama Ana Isabel Valencia Hurtado. Ella nació en Popayán. Tenemos dos hijos: Mariana, de 27 años, es abogada, tiene una maestría en Oxford y trabaja en Inglaterra. Y Samuel, de 15 años, está en el colegio.

¿Cuántas horas o días tuvo para darle el sí a ‘Fico’ Gutiérrez?



Después de la consulta le escribí. Le dije: ‘hombre, lo felicito, qué bueno, dígame en qué hay que ayudar, desde lo que yo pueda’ (risas). Me dijo: ‘mi hermano, lo necesito acá, quiero que me ayudés, tenemos que hablar’. Le respondí: ‘bueno, listo’. Seguimos hablando esos días siguientes y el viernes me llamó y me dijo: ‘yo he venido pensando muchísimo esto toda la semana, lo he comentado con pocas personas, usted sabe que tenemos una amistad, un aprecio, un respeto los dos: quiero que sea vicepresidente’. Le dije: ‘eso es una sorpresa, déjeme pensarlo’. Lo comenté con mi esposa, con mis hijos, la idea era que fuera un secreto porque estaban todos los periodistas pendientes de saber quién era su fórmula vicepresidencial, entonces tocó con mucho sigilo, solo se enteró la familia más cercana y hubo que esperar hasta el sábado (marzo 26) para poder expresarlo.



Luego de su Alcaldía se alejó dos años del quehacer político. ¿Se había aburrido de la política?



No, no, yo creo que la vida le da a uno oportunidades de hacer otras cosas y siento que desde lo público puedo ayudar a mucha gente también. No es fácil dejar la medicina y adentrarse en el mundo de lo público, pero con tranquilidad, con la conciencia tranquila, como siempre he estado, y con un profundo amor por este país, pues decidí aceptar este reto.



¿En términos políticos, qué comparte con ‘Fico’ Gutiérrez?



Compartimos una visión de país que se construya desde las regiones. Desde Asocapitales, que es la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales del 2016 a 2019, escuchamos la problemática de todos los municipios de Colombia, desde Uribia hasta Leticia y San Andrés, y es la misma problemática la de todos, eso nos permitió acercar al país, porque tuvimos un diálogo directo con el Gobierno Nacional. Y entender que la problemática nos une, esa visión de la región, la lucha contra la corrupción, la defensa de lo público, trabajar por las oportunidades y por el orden de este país.



La política es como un juego de ajedrez, todo está fríamente calculado. ¿Para qué cree que está usted en esta campaña?



Claro, hay que ser estratégicos, pero acá hay algo importante y es la confianza del uno y del otro, de qué persona va a tener al lado para que lo reemplace, en caso, Dios no lo quiera, de no poder estar; de tener la tranquilidad de contar con alguien que tiene una visión similar, no igual, porque no todos somos iguales ni pensamos iguales. Y también de darle un mensaje claro a Colombia de que todos hacemos parte de este proyecto político y que aquí lo que estamos haciendo es un llamado a la esperanza, al respeto, no al odio, no a decir que nosotros somos más que otros, de una superioridad moral, no. Están invitados todos los actores porque con todos tenemos que construir y por eso los actores políticos, los actores sociales. Aquí estoy yo, yo no puedo decir que soy del Partido Verde. Hace dos años y medio que no volví a una reunión, hice parte de allí, hay personas que se sienten identificadas y están apoyándonos, pero sí con mucho respeto, por supuesto.



Quiere trabajar por la educación porque ha sido docente; por la salud, por ser médico cirujano y contra la corrupción porque es el flagelo más grande del país. ¿Qué iniciativas tiene en estos campos?



En salud: acabamos de pasar por una pandemia, dos años reconociendo a los médicos como héroes y acá hay una gran brecha y son las condiciones laborales del personal de salud. No puede ser que los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los camilleros y los terapeutas sigan siendo tercerizados. Aquí tenemos que devolverle al personal de salud gran parte de lo que hizo durante la pandemia: debe haber formalización laboral para ellos.



En educación: se tiene que lograr que los jóvenes que ingresen a la universidad de estratos 1, 2 y 3 tengan cubierta la matrícula en las universidades públicas. Y en el tema de corrupción: que todos los municipios de Colombia y las instituciones del Estado tengan una plataforma única para blindar todos los procesos de contratación contra la corrupción.