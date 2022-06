Rodolfo Hernández y Gustavo Petro: conozca sus cinco principales propuestas

Las promesas de Rodolfo



Lucha anticorrupción:

Durante mi Gobierno haré una limpieza general de todos los que se están robando a Colombia, porque los politiqueros gastan más del doble de lo que los colombianos pagan en impuestos. La corrupción es la mayor fuente de desempleo y evita que podamos llegar al Estado de Bienestar.

Modificaré el Código Penal y el de Procedimiento Penal y haré una reforma del Poder Judicial. Incentivaré las veedurías ciudadanas para que denuncien a los corruptos en un sistema de recompensa. La inseguridad ha sido una consecuencia de la corrupción y de no atender a tiempo las necesidades de los colombianos. Por eso, promoveré la meritocracia para la asignación de cargos públicos y el control fiscal.



Educación



Incrementaré los cupos de ingreso a las universidades públicas y transformaré el sistema de admisión actual, para que todos los estudiantes entren a la universidad. Con la plata que ahorremos atacando la corrupción, condonaré las deudas de los muchachos con el Icetex. Aumentaré la inversión para crear más centros de educación superior en las regiones más olvidadas, abandonadas y pobres del país.

Promoveré una norma para que las entidades territoriales puedan usar recursos de las regalías para financiar el pago de profesores y subsidios de matrículas a estudiantes. Quitaré el manejo de las universidades a los políticos para entregárselas a los académicos. En mi gobierno implementaré subsidios directos a quienes vivan a más de 50 kilómetros de su universidad.



IVA y otros temas económicos



En mi Gobierno bajaré el IVA del 19 % al 10 % y lo transformaré en un “impuesto al consumo”. Haré tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispondrán de mecanismos de evasión. Aplicaremos una tarifa general de IVA del 10 %, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto. Así no habrá oportunidad para la corrupción, al no aplicar, en ningún caso, la figura del IVA descontable.



Eliminaré el 4 x 1000, que solo empobrece a los colombianos. Crearé un estatuto tributario territorial, pero sin reformas tributarias. Voy a reactivar el campo y dejaré atrás las políticas neoliberales.



Emprendimiento



Concentraré mis esfuerzos hacia el entorno digital, porque las empresas que allí surgen logran desarrollos rápidamente y generan gran cantidad de empleo de calidad. Para impulsarlas, realizaré ajustes al modelo educativo y brindaré incentivos y facilidades a quienes se dediquen al emprendimiento digital. Fomentaré el emprendimiento mediante el no pago de impuestos, hasta que las empresas cumplan tres años de operación. Mejoraré la competitividad, eliminando los impuestos a la adquisición de bienes de capital. Potenciaré el crecimiento del sector manufacturero, la demanda interna de bienes y servicios, disminuiré las importaciones y maximizaré las exportaciones.





Seguridad



La mejor forma de acabar con la inseguridad es dándole empleo a todo el mundo, especialmente a los habitantes que vivien en el campo.



Alcanzaré la meta de cero impunidad para aquellos que generan inseguridad, tales como los políticos corruptos, puesto que la politiquería es generadora directa de violencia, debido a la desatención de las necesidades de los ciudadanos. Promoveré la no prescripción de los delitos cometidos por ellos.



Reestructuraré el Inpec y mejoraré la infraestructura carcelaria del país. Implementaré el Acuerdo con las Farc y habrá acercamientos con el ELN y no habrá Esmad.



Las promesas de Gustavo Petro



Pensiones y salud



Propongo unificar el Sistema General de Pensiones a través un sistema de pilares. El dinero de la cotización financiará directamente a los actuales pensionados. Garantizaré un bono pensional de $500.000 a tres millones de adultos mayores sin pensión y pensión verdadera para los que cotizaron, así como la posibilidad de aumentar la pensión para quienes lo desean. Me comprometo a no aumentar la edad ni semanas de cotización. Garantizaré el derecho fundamental a la salud, mediante un sistema único, público, universal, preventivo, predictivo, participativo, descentralizado e intercultural. Reglamentaré la Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante un pacto nacional por la salud y la vida. Priorizaré la prevención con médico(a)s, visitando los hogares en Colombia.



Educación



Me comprometo a una educación pública gratuita desde la primera infancia hasta la universidad.



Ampliaré el presupuesto para educación de $4 a $14 billones anuales.

Realizaré una reforma a la Ley 30. Durante mi gobierno, 1,3 millones de niños y niñas de la primera infancia tendrán acceso a la educación preescolar. Implementaré jornada extendida con alimentación y programas de tecnología. Además, protegeré la objeción de conciencia mientras se elimina el servicio militar obligatorio. Me comprometo a dignificar la labor de maestros y maestras con trabajo decente y formación superior y de posgrado. El Icetex financiará los estudios en el exterior. Además, liberaré de las deudas por créditos educativos con el Icetex a los jóvenes de mayor vulnerabilidad.



Medio ambiente



Ordenaré el territorio alrededor del agua y protegeré los páramos, acuíferos y cuencas. El agua será un derecho fundamental y de acceso universal. Las autoridades indígenas y afrodescendientes serán autoridad ambiental en sus territorios. Recuperaré y protegeré los mares, costas e islas; impulsaré una industria pesquera y turística responsable. Recuperaré los ríos, descontaminaré sus aguas. Apoyaré la pesca artesanal y construiré un gran pacto nacional, regional y global para la defensa ambiental de la Amazonia, la Orinoquia y el corredor biogeográfico del Pacífico. Erradicaré la deforestación y promoveré la agroecología. Prohibiré las aspersiones aéreas con glifosato.



Economía



Me comprometo a una economía para la vida para enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, impulsando las energías limpias. Transitaré de una matriz energética fósil hacia una de energías renovables; vincularé a comunidades indígenas, trabajadores de la minería del carbón y cooperativas energéticas en el proceso de energías limpias y eficientes. Reemplazaré el Parque Automotor Público y avanzaré hacia modos férreos y sistemas de producción con mayor eficiencia energética. Ecopetrol no se privatizará, garantizando los combustibles para los próximos quince años y desarrollaré investigación, ciencia y tecnologías para la transición hacia energías limpias.



Justicia



Propongo una justicia reparativa y una seguridad humana basada en la igualdad, el cuidado de la vida, la naturaleza y la protección de la soberanía nacional.



Las Fuerzas Armadas accederán a educación superior y condiciones laborales dignas y la Policía Nacional pasará al Ministerio de la seguridad y la vida. Desmontaré el Esmad y garantizaré la vida de los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas. Impulsaré el Acuerdo de Paz y rodearé la Justicia Especial para la Paz, JEP. Retomaré el diálogo con el ELN y someteré a los grupos multicrimen. De la guerra fracasada contra las drogas pasaré a un proceso integral de sustitución de economías y tierras.