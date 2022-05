Rodolfo Hernández dice que donaría su sueldo si llega a ser presidente

El candidato presidencial Rodolfo Hernández sigue dando detalles sobre sus propuestas, a través de un video en sus redes sociales, aseguró que de llegar a dirigir el país no va a cobrar sueldo porque su afán no es ganar plata y la que necesita ya la tiene.



“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, sostiene el aspirante presidencial en un video hecho en las calles de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde y en donde según recordó tampoco cobró el salario que le correspondía, sino que lo donó para el estudio de jóvenes.



Del mismo modo, Hernández aseguró que en el país hay más de 22 millones de personas en la pobreza, “mientras los politiqueros corruptos se roban el dinero de todos nosotros”.



Lea también: ¿La Casa de Nariño como museo? Los primeros decretos que firmaría Rodolfo Hernández si es presidente



El martes el candidato había anunciado que, de llegar a ser presidente de la República, les quitará los carros a los congresistas, convertirá la Casa de Nariño en el Museo Fernando Botero, restringirá el uso de aviones para los altos funcionarios comenzando por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Además, acabará más de 30 embajadas de Colombia, como las que el país tiene en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Polonia, entre otras.