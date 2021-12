Rodolfo Hernández: "consultas políticas son una payasada para sacarle plata al Estado"

Nosotros no vamos a hacer coaliciones con nadie, porque el compromiso que firmamos en la Registraduría Nacional fue ser independientes. Total, no puedo recoger firmas y luego ponerme a hacer alianzas”, asegura el ahora precandidato presidencial Rodolfo Hernández.



Después de haber entregado más de 1.800.000 firmas a la Registraduría Nacional para avalar su postulación como independiente, asegura que la clave de su triunfo está en “la filosofía no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.



¿Cómo cree que los colombianos asumen su candidatura?



Los colombianos están aprendiendo a votar. Esa semilla la sembramos desde 2013, cuando arrancamos la campaña electoral para la Alcaldía y coronamos con el triunfo del 25 de octubre de 2015. Seguimos trabajando en la filosofía de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Se ha venido siendo coherente y consistente durante toda la comunicación con los colombianos que empezaron a escuchar y ver qué proponemos y les ha gustado, al punto que tenemos el 13 % de intención de voto para la primera vuelta.



¿Cómo convencerá a los colombianos para que lo elijan Presidente?



Al doctor Petro lo conoce el 97 % de los colombianos, él lleva 36 años haciendo política: tres campañas presidenciales, ha sido concejal de Zipaquirá, representante a la Cámara, senador. Si él tiene techo, como ratifican las encuestas, a mi solo me conoce el 38 % de los colombianos, es decir, tengo una capacidad de crecimiento que no tiene ninguno. Vamos a aprovechar eso, me voy a hacer conocer a través de redes sociales y pocas visitas de tienda, a ver si soy capaz de ganar en primera vuelta.

¿Pero cuáles serán sus principales propuestas par los electores?



Los colombianos no quieren nada diferente a cortar la robadera en seco, porque si no, no va a haber plata con qué financiar nada; segundo, acabar con el despilfarro; tercero, acabar con los lujos con plata del Estado y, cuarto, acabar con la impunidad con una pequeña reforma al Código de Procedimiento Penal, donde diga que los que se roben desde una aguja hasta cualquier cantidad de dinero tienen que pagar intramural en una cárcel. Esa discriminación de ladrones en el Código Penal se tiene que acabar. Nosotros quitamos la robadera, y habrá plata, y podremos desarrollar proyectos de beneficio colectivo.



Usted ha dicho que no se unirá a coaliciones si pasa la primera vuelta. ¿No cree que sería necesario para asegurar el triunfo?



Nosotros no vamos a hacer coaliciones con nadie, porque el compromiso que firmamos en la Registraduría Nacional en Bogotá, el 15 de junio, fue ser independientes. Esa fue la autorización que pedí en el Estado, diciendo que recogería firmas para ser independiente. Total, no puedo recoger firmas y luego ponerme a hacer alianzas. Participar en consultas políticas es una trampa electoral, esas consultas son una payasada a través de retorcerle el pescuezo a las normas electorales para sacarle plata al Estado. Eso le va a valer a los colombianos $30.000 millones. ¿Qué consulta pueden hacer Petro y Francia Márquez, cuando todas las proyecciones estadísticas dicen que Petro le gana con el 85 %? ¿Para qué van a gastar toda esa plata, cuando el resultado está evidente? Eso es una trampa que le hacen al Estado a través de una interpretación de una ley a la que le desvirtuaron su sentido filosófico.

“La comida del día son los robos que hacen los políticos al erario público, y los que roban son los que tienen capacidad de ordenación de gasto público”.

Federico Gutiérrez lo calificó de “falso mesías de la lucha contra la corrupción”. ¿Qué le responde?



Yo no le respondo al doctor Gutiérrez. Él tiene es que estar pendiente de lo de Hidroituango, que todavía no lo han vinculado, pero en sus narices fue todo lo que hicieron. No hay ninguna queja con respecto al manejo fiscal cuando estuve como alcalde, total que eso me tiene sin cuidado. Gutiérrez también ha dicho otras cosas. Los politiqueros que decidí sacar de la Alcaldía me metieron 200 denuncias, de las cuales tengo 162 archivadas y todavía me quedan 38. De esas, hay 1 penal y 3 por celebración de contratos a favor de terceros, es decir, que yo violé la norma y el Código Penal para favorecer a un tercero que no conocía.



Todo lo que gané en salarios, cualquier peso que me pagó la ciudadanía a través de la Tesorería Municipal, todo lo regalé. ¿Cómo se entiende que usted regala $200 millones, pero estuve a favor de un tercero? Esa acusación no la cree nadie.



¿A qué precandidatos considera como su competencia más difícil?



Yo estoy concentrado en no pensar quién es el más difícil, si no en comprometerme con los colombianos a no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, y que cada candidato le proponga a los colombianos lo que a él le parezca. El compromiso mío es con los colombianos y no con lo que digan mis competidores, que están en el legítimo derecho de decir y hacer lo que quieran.



¿O sea que lo mismo le diría al candidato que dijo que a usted no le interesa implementar reformas tributarias porque, según él, tiene su dinero fuera de Colombia?



Sí, lo tengo, pero pagué por todo. Cualquier colombiano tiene derecho a tener una inversión en el extranjero, siempre y cuando cumpla los requisitos de la inversión extranjera. No hayan cómo calumniar, y resulta que, entre más me calumnien, más gente se solidariza conmigo.

¿No teme que las investigaciones en contra le afecten su campaña?



No la han afectado. ¿Cómo la va a afectar si no me robé un peso? Al contrario, cuál es el funcionario que ha regalado todos los salarios durante su mandato a la gente más pobre.



Algunos dicen que su forma de hablar de los demás resulta agresiva...



Si es agresivo decirle la verdad a los politiqueros ladrones, pues sí soy agresivo, pero no voy a cambiar de tema, hay que demostrar todos los patrimonios de estos politiqueros, todos estos contratistas que se alían con politiqueros y les roban la plata a todos los colombianos. Si el patrimonio es limpio, que se sometan a hacer una declaración sombra, cuánto tienen, de dónde lo han sacado, si los impuestos los han pagado. No soy agresivo. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano en Bucaramanga no me califica de agresivo. Tuve una situación con un concejal y un cliente, pero son 51 años largos, que tienen casi 20.000 días. Cómo así que de esos días, 2 tuve unas debilidades, entonces que me estoy portando (agresivo). No, eso no, que miren a ver cuánto es 2 de 20.000.



Usted ha señalado que algunos precandidatos han participado en hechos corruptos. ¿Estaría dispuesto a mostrar pruebas de eso?



El cáncer de Colombia es la corrupción de los politiqueros que tienen capacidad de ordenar gasto público, y el 99 % de gobernadores y alcaldes se ha prestado para favorecer a terceros, amigos, adjudicar contratos en contra de la comunidad. Los invito a que miren todas las denuncias que hay en la Fiscalía en contra de politiqueros de alta representación ciudadana, en eso me baso todos los días.