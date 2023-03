Revive el debate sobre la reforma política, congresistas de la coalición rechazan puntos

“El Pacto Histórico no puede apoyar la vagabundería de permitir que congresistas vayan al Ejecutivo y vuelvan a su antojo. Sería una vergüenza. La reforma política se concibió para acabar la politiquería y dupurar las costumbres políticas, no para empeorarlas”.



Con estas palabras, el exsenador Gustavo Bolívar respaldó a la representante a la Cámara verde Katherine Miranda, quien el jueves se pronunció en contra de reforma política que cursa en el Congreso.



Le puede interesar: Este lunes presidente Petro y Maduro se vuelven a reunir por quinta vez



“Públicamente rechazo ponencia presentada de la Reforma Política! No puedo creer que se hayan atrevido a mantener el MICO de la reelección INMEDIATA de los actuales congresistas en las listas cerradas!!”, escribió en Twitter.



Esto en relación con la conformación de las listas cerradas por parte de los partidos para las próximas elecciones, como lo subrayó la congresista en una imagen que acompañó su trino: “Para la organización de estas listas, por única vez, se podrá tener en cuenta el orden de la elección, sin condicionamiento de género, del último período constitucional para la respectiva corporación”.



Y luego agregó: “No contentos con la reelección inmediata del actual Congreso, meten otro orangután!!! Un congresista podría ser ministro, pero si decide volver a su curul, se le guarda el puestico!!”.



Le puede interesar: Reforma laboral recogió 80% de propuestas sindicales y 6% de misión de empleo



Pero no fue la única sorprendida. la senadora del Pacto María José Pizarro trinó, en alusión a la conformación de las listas: “Presenté esta proposición que acompañó la mayoría del Senado en octubre. En la práctica elimina la posibilidad de la paridad y permite la reelección de los actuales congresistas. Con la promesa de su eliminación, la retire. Denuncio, sigue ahí!”.



Es por ello que Bolívar trinó: “La reforma política ha muerto. Ahora se llama la reforma politiquera. Sugiero, respetuosamente al Gobierno, que la retire”.