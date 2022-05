Este lunes se dio a conocer la carta por la cual el Coordinador de Fiscales Delegados, Gabriel Ramón Jaimes Duran, le pidió al fiscal general Francisco Barbosa reasignar o precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y soborno.



En la carta de dos páginas revelada por Blu Radio, el fiscal delegado asegura no poder practicar más pruebas por el vencimiento de los términos, luego que en días pasados la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negara el archivo del proceso.



"En razón de que la Fiscalía General de la Nación debe emprender la tarea establecida el auto del 27 de abril de 2022 dentro de la radicación:

11001600010220200276, tal cometido no es posible ser atendido por el suscrito en razón al agotamiento de los términos previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal", se lee en el documento.



De hecho, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia reiteró que su criterio jurídico sigue siendo el mismo, y por esto, no podría proceder con la investigación.



"No obstante que las argumentaciones de tal decisión en nada afectaron mi criterio jurídico sobre el caso, sí estimo razonable atender la determinación judicial aludida en cuanto al complemento de la investigación", añade la carta.



Sobre lo expuesto, el fiscal Jaimes dejó a consideración la asignación de un nuevo fiscal en el caso.



"Conforme a todo lo anterior, y siguiendo lo establecido en el artículo 294 ibidem, debo informar a Usted la situación acaecida, y dejar a su consideración la procedencia de la asignación de un nuevo fiscal para el conocimiento de la presente actuación en aras de una recta e imparcial administración de justicia", concluye.