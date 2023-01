¿Respaldo a Maduro? El mensaje de Petro en la Celac sobre elecciones de Venezuela 

Desde Buenos Aires, Argentina, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la situación que actualmente vive el expresidente de Perú, Pedro Castillo, y aseguró que se le debe garantizar la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.



El mandatario colombiano además se refirió a la petición que le hizo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de regresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



“El que Venezuela pueda reingresar me parece importante y le propuse al presidente Maduro que lo estudiara y la respuesta inmediata no fue negativa, fue que lo querían estudiar y esa posibilidad existe, ahora, no es lo mismo que las reuniones que desarrollan en México”, afirmó Petro.



El mandatario colombiano aseguró que el Gobierno de Estados Unidos manifestó su petición de que las elecciones que se realizarán el próximo año en Venezuela sean transparentes.



“No es simplemente que se hagan unas elecciones, es difícil que se hagan unas elecciones con garantías si uno de los participantes posibles tiene 15 millones de dólares como precio por su cabeza, pero es más completo porque incluye las elecciones y las garantías, es que Venezuela ingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, expresó Petro.



Y concluyó: “Si esa decisión se toma, sería un gran paso en que el pueblo venezolano pueda recuperar a plenitud los derechos mundiales que debe tener como pueblo y el libre juego democrático y ya los venezolanos utilizarán en algún sentido para que determinen que tipo de Gobierno es el que quieren”.