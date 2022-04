Representante electo cuestionó a Duque por trinos del general Zapateiro a Petro

La polémica por la respuesta que le dio el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, al senador y candidato presidencial, Gustavo Petro, escaló hasta Cartagena, donde se encontraba el presidente Iván Duque, quien fue abordado por el representante electo a la Cámara Duvalier Sánchez, para que respondiera qué opinaba sobre lo sucedido.



El congresista electo por el Valle del Cauca interrumpió al mandatario colombiano cuando se disponía a clausurar la edición 15 del Congreso de Asofondos, para preguntarle por la actuación del general Zapateiro, al responder el trino de Gustavo Petro, que consideró una violación a la Constitución Política de Colombia.



“Lo que acaba de hacer el general Zapateiro vulnera el artículo 219 de la Constitución, que prohíbe expresamente que las Fuerzas Militares participen en escenarios políticos, tomen partido o militen en el debate democrático que hay. Todo el país está alterado y es un momento crítico para la democracia. Usted como presidente juró cumplir la Constitución y hacerla cumplir”, señaló el senador electo.



Duque le respondió al senador electo, asegurando que es importante separar los roles en la democracia. “Hoy un senador se pronunció agrediendo a las Fuerzas Militares, señalándolos de ser cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista que ostenta una responsabilidad política, da una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de Colombia”.



Duque resaltó que “si hay alguien en la democracia que tiene que guiarse por el apego a la veracidad y no a la post verdad, es quien ostenta una responsabilidad y sobre todo si es elegido. Cualquier acusación la tiene que hacer ante los tribunales, porque son muchos los hombres en este país que diariamente dan su vida por protegernos a todos nosotros y el que viole la constitución y la ley se somete a ella, pero no se pueden hacer acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad pueda tener una respuesta”,



El mandatario concluyó que que ha “tenido siempre una política de cero tolerancia a cualquier abuso por parte de la Fuerza Pública o miembros para ser más preciso, pero lo que no podemos dejar los colombianos es que se lancen ese tipo de comentarios incendiarios impunemente y a ese tipo de prácticas yo, como todos los colombianos, tenemos que decir que si no hay pruebas, sustento, entonces que no pretendan enlodar las instituciones”.