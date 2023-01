Renunció la subdirectora del Dapre, vinculada al escándalo de Odebretch

Esta noche se conoció que la actual subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Margarita Montilla Herrera, renunció a su cargo.



La decisión se conoce pocas horas después de que la Fiscalía General de la Nación la vinculara, junto a otras ocho personas, entre ellos al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, a un nuevo escándalo de corrupción por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol III.



En su misiva, la dimitente funcionaria dice: “Esta renuncia obedece a que el día de hoy anunciaron que, al parecer, seré objeto de una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, aunque la Fiscalía no me ha comunicado directamente ninguna decisión sobre este asunto hasta la fecha”.



Y agrega en otro aparte de la misiva: “Mi única relación con el asunto con el cual, según la prensa, la Fiscalía me imputará cargos, consiste en que asistí a una sesión del comité de contratos en la que se presentó un tema relacionado con la concesión ruta del Sol 3 - proyecto que nunca estuvo a mi cargo en la Gerencia que desempeñé en la ANI- nunca participé ni en los estudios ni en el análisis previo del otrosí del contrato de concesión que mencionan las noticias de prensa”, dice la carta.



La subdirectora del Dapre agrega en su renuncia que “aunque tengo la conciencia tranquila y siempre he obrado de manera correcta e íntegra, considero necesario renuncia a mi cargo para disponer del tiempo necesario para asumir mi defensa, en caso de ser necesario, y también para evitar que mi presencia en el equipo de Gobierno pueda ser aprovechada para atacar también injustamente a su administración”.



Entre las personas que serán imputadas por la Fiscalía por el escándalo que involucra a la multinacional brasileña Odebercht están, además de Montilla, el director del partido Cambio Radical, Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, quien se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la ANI entre noviembre 2014 y diciembre de 2016, y el exdirector de esa entidad, Luis Fernando Andrade.



También serán imputados Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol.