Registraduría advierte que hay cerca de 42 mil cédulas sin reclamar en el Valle

A seis días de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que una gran cantidad de cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas en el Valle del Cauca. Más de la mitad están en la capital vallecaucana.



Según esta entidad, 41.928 cédulas no han sido reclamadas por los ciudadanos en el departamento del Valle y, de esta cantidad, 22.920 son de Cali.



A propósito de la contienda electoral que se llevará a cabo este domingo 19 de junio en todo el país, es clave recordar que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía.



Así, la Registraduría recordó a los caleños y vallecaucanos cuál es el proceso para reclamar su documento si aún no lo han hecho. Una de las posibilidades es desplazarse directamente a una de las sedes de la entidad y averiguar si el documento está listo.



La segunda opción es consultar a través de la página oficial www.registraduria.gov.co si la cédula puede ser reclamada y, de esa

manera, cumplir la cita con la democracia este domingo.



Además, desde la entidad informaron que en Cali este trámite y los demás servicios se suspenderán a partir de este miércoles 15 de junio. Hasta entonces, los ciudadanos pueden reclamar el documento entre las 8:00 a.m. y las 7:00p.m.



En el caso del departamento del Valle, la entrega de cédulas se realizará hasta este viernes 17 de junio a las 4:00p.m. y se reanudará el 21 de junio a las 8:00a.m., es decir, después de la jornada electoral.



Por último, la Registraduría recordó que todos los ciudadanos que tramitaron este documento de identificación antes del 29 de enero de este año hacen parte del censo electoral y, por tanto, están habilitados para votar.