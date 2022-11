Reforma tributaria: plenarias de Senado y Cámara avanzan en la discusión del proyecto

En medio de una amplia discusión que ha llevado a posiciones en momentos tirantes entre la oposición y la bancada de gobierno, avanzan las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes con la votación del proyecto de ley de reforma tributaria que es de especial interés del gobierno nacional.

En el Senado un fuerte enfrentamiento verbal entre los senadores Miguel Uribe (Centro Democrático) e Inti Asprilla (Alianza Verde) a quien incluso le advirtieron que lo sacarían de la discusión si continuaba con su posición grosera frente a la discusión y postura de los senadores que no apoyan la reforma



Superado ese momento, en primer lugar la plenaria negó por 60 votos la ponencia que pedía el hundimiento de la reforma, mientras que se avaló la aprobación de un primer paquete de artículos (20) en los cuales no había discusión entre las bancadas, en total se avalaron con 64 votos contra 20.



Entre tanto en la Cámara de Representantes la discusión ha sido menos controvertida y tras más de dos horas de sesión se logró votar el informe de ponencia que pedía el hundimiento de la reforma, la cual fue presentada por el Centro Democrático que tuvo 126 negando el hundimiento y sólo 34 si lo acogía.



Uno de los ponentes de la reforma, el representante conservador Wadith Manzur, sostuvo que “en la discusión de la reforma tributaria trazaremos las líneas azules, que el impuesto al patrimonio sea temporal solo por cuatro años, que haya una mayor capacidad de deducción de las personas naturales para darle un mensaje de tranquilidad al sector bancario de que va a haber capacidad de pago para las personas que tienen crédito de vivienda y para las que hayan ahorrado en las cuentas AFC para comprar una vivienda”



Igualmente resaltó que se debe “concertar una tarifa del 20% en las zonas francas para las termoeléctricas, previendo que puede haber un fenómeno del niño el próximo y si no se confirma ese 20% puede haber un aumento en las tarifas, como también enviarle un espaldarazo a las empresas carboneras del país que se van a ver asfixiadas con la no deducibilidad de las regalías, pero necesita que se modifiquen las tarifas que se les va a cobrar después de la sobretasa para que puedan continuar su actividad en el país”.



En el Senado, el ponente Juan Carlos Garcés (Partido de la U), destacó que en el articulado se bajó sustancialmente las tarifas del régimen simple y simplificamos su trámite, las pequeñas tiendas y peluquerías pagarán máximo 5% de impuesto, cuando antes era 11.6%; restaurantes, comerciantes e industriales pagarán máximo 4.5% de impuesto simple, antes 7%; los negocios más pequeños solo harán un único pago en lugar de los 12 pagos que estaban haciendo.



“Protegimos a las empresas que reinvierten, innovan y ahorran para crecer, porque ya no tendrán que pagar impuesto al patrimonio según el valor intrínseco como se buscaba sino sobre el costo fiscal ajustado por la inflación. Un cambio realista y acorde que incentiva el emprendimiento y la inversión. Bajamos el impuesto para los dividendos para los colombianos. La propuesta inicial era un impuesto del 39% y hoy logramos que sea progresivo hasta el 20%. Así, los pequeños accionistas no pagarán impuesto a los dividendos, y los que más reciben ingresos por dividendos pagaran un impuesto más alto. Empezarán a pagar por dividendos quienes reciben por encima de $64 millones en el año”, sostuvo.



A esta hora sigue la discusión en ambas plenarias, en donde se estima que se avanzará sustancialmente en la aprobación del proyecto pero no alcanzará a votarse todo el articulado.