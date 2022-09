Reforma tributaria: Petro insiste en que el recaudo no baje de $25 billones

Por más de tres horas se reunieron congresistas de los diferentes partidos con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la Casa de Nariño, en donde fueron abordados diferentes temas en torno a la reforma tributaria, que ha tenido diversos cuestionamientos desde el legislativo.



La representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que en la reunión se acordó que lo que se recaude de la reforma tributaria será invertido en el pago de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierras y agua potable.



“Fue una reunión muy productiva con diferentes partidos políticos que reiteran su apoyo al Gobierno Nacional y también a esta reforma tributaria muy necesaria para los colombianos. Lo positivo de esta reunión es que le colocamos cara a donde van a ir esos rubros y esa plata que se va a recaudar de la reforma tributaria”, afirmó Miranda en declaraciones.



Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, aseguró que el presidente solicitó que el monto de la tributaria no sea modificado.



“Una petición del presidente es que el monto no puede bajar, es necesario para mantener las promesas de campaña y de inclusión social. De modo que, gremio que quiera oponerse a los impuestos que les hemos transmitido, tienen que mostrar una alternativa, es decir, si vamos a bajar por algún rubro tenemos que subir el otro, pero el monto de 25,9 billones de pesos tiene que mantenerse”, afirmó Bolívar.



Otro tema abordado fue la sobretasa adicional al sector financiero, esta pasaría del 3 % al 5 %.



Lea aquí: Álex Flórez: Trabajadora sexual confirma que el Senador la llevó al hotel donde hizo escándalo



“Esta reunión se dio sobre todo desde las presiones y las angustias que tenían los diferentes partidos políticos con la reforma tributaria, pero se colocó algo sobre la mesa muy importante y es una sobre tasa adicional al sector financiero, que fue bien recogida, bien recibida por los diferentes sectores políticos, pasar del 3 % al 5 %”, afirmó Miranda.



Por su parte, Bolívar explicó: “El 3 % nos está produciendo cerca de 500.000 millones de pesos, no es tan significativo, incluso hay personas que están proponiendo que esa sobre tasa sea del 10 %, pero todo está por analizarse en plenarias”.



En la reunión participaron congresistas del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, del Partido Conservador y de La U.



Frente al encuentro, la senadora del Pacto, Clara López, aseguró: “El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coord. de ponentes”.