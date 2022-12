Reforma política fue aprobada en la plenaria de la Cámara; ahora pasa a conciliación

Tras diez horas de discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en cuarto debate (primera vuelta), el proyecto de acto legislativo de la reforma política, el cual deberá ser conciliado esta semana con el Senado de la República.



En líneas generales la plenaria de la Cámara aprobó las listas cerradas durante dos periodos, la financiación estatal de las campañas, el cambio de partido por una sola vez, la posibilidad de que los congresistas sean ministros, como también la prohibición de que la Procuraduría sanciones o destituya a los funcionarios que son elegidos por voto popular. Un punto más es la paridad de género en las listas.



Aunque durante la discusión la reforma fue rechazada en especial por la oposición del Centro Democrático y los independientes de Cambio Radical, en su votación última fue aprobada por 105 votos contra 31, lo cual le aseguró tener el apoyo calificado en la primera vuelta.



En la sesión del martes se dio una profunda discusión con el tema de las listas cerradas, propuesta que fue de autoría del gobierno nacional y que la lideró el ponente representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico), pero de la misma se apartó la mayoría de los congresistas de la Alianza Verde, entre ellos Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Olga Lucía Velásquez, quienes apoyan al gobierno de Gustavo Petro.



El gobierno, en este tema logró que las mayoría de forma apretada negaran el hundimiento del artículo que tumba la posibilidad de la listas cerradas, y otra propuesta referente a ampliar las coaliciones.



En la jornada además se aprobó, por amplia mayoría, el artículo que permite que los congresistas, concejales o diputados, puedan ser parte de los gobiernos nacional, local o departamental.



Pasó también el artículo que retira la facultad a la Procuraduría General de la Nación para destituir a quienes hayan sido elegidos por voto popular, este en consonancia con un fallo de la Corte Interamericana de Desarrollo.



Ayer se aprobó la eliminación del artículo 8 de la ponencia, en el cual se disponía del voto obligatorio, lo cual había retrasado la votación la semana pasada.



Los representantes aprobaron además el artículo 5 en donde se dispone que la edad mínima para ser senador de la República es de 25 y no de 30 años como está en la actual Constitución Política, sin embargo no se aprobó lo referente a que la edad para representante a la Cámara baje de 25 años a 18.



Un artículo más que se votó el lunes y que tuvo amplia discusión y se aprobó de forma apretada es el referente con la limitación de los periodos de los congresistas, al respecto la plenaria eliminó el artículo que venía del Senado en donde se bajó a tres esos periodos.



Al cierre de la votación el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que “vienen cuatro debates más, nos tenemos que ver cara a cara en el debate democrático con los argumentos, los convocaremos desde ya para la revisión de los textos, para ver qué en la segunda vuelta se puede revisar y superar las diferencias”.



Prada, aunque fue criticado por no querer aceptar modificaciones en temas fundamentales, sostuvo que “somos un gobierno que dialoga, que escucha y que corrige y si es necesario cambia, vendremos en marzo recargados de argumentos para hacer una reforma política por el bien de la democracia”.



La reforma política porque tuvo textos diferentes tanto en el Senado como en la Cámara, tendrá que ser conciliada el jueves por las dos plenarias.