Reforma al Código Electoral pasó a revisión de la Corte Constitucional

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con mayorías suficientes, con el voto negativo de la oposición y con cuestionamientos a la norma referente al tratamiento de los datos personales de los colombianos por parte de la Registraduría Nacional y a la decisión de negarle la personería jurídica a Colombia Humana, fue aprobado éste viernes el informe de conciliación del nuevo Código Nacional Electoral.



En el Senado hubo 82 votos por el Sí y 20 por el No, mientras que en la Cámara fueron 133 por el Sí y 22 por el No. Por ser esta una ley estatutaria pasa a control inmediato de la Corte Constitucional, por lo que la sanción presidencial deberá esperar unos meses.



Una de las advertencias sobre el texto final lo hizo el representante liberal por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave, quien sostuvo que se corre un riesgo en cuanto a la autenticación de los datos de los ciudadanos.



“Estamos poniendo en riesgo la ley 1581 del 2012 en donde se dictan datos para la protección de datos, porque se está poniendo en riesgo que los privados hagan esta actividad como está regulada en la ley”.

En la ley se determina que esa función sólo le corresponderá en adelante a la Registraduría Nacional y no a los privados, como hoy en día lo hacen por ejemplo en la aplicación de multas de transito. “Se está poniendo en riesgo la función de muchas empresas privadas que hoy realizan esa labor autorizados por la ley”, señaló el congresista liberal.



El ponente en la Cámara, Alejandro Vega, señaló que en la conciliación se acogió la eliminación del artículo sobre la violencia electoral. De la misma forma no quedó la polémica norma que había aprobado el Senado que era considerada como una vía libre a la censura de los medios de comunicación.



La oposición, en su mayoría, votó en contra la conciliación de la reforma, pese a que gran parte de los miembros de esa bancada la habían acompañado.



Por ejemplo, el senador Gustavo Petro y su movimiento político voto No porque en la reforma se negó un artículo que le daba a Colombia Humana la posibilidad de tener personería jurídica.

La decisión de los congresistas de la oposición no fue secundada por los senadores de la Alianza Verde Jorge Guevara, Sandra Ortíz e Iván Name quienes votaron la conciliación de forma positiva.