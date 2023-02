Reforma a la salud: así será el 'espinoso' trámite que le espera en el Congreso

“El ‘verde’ no vota a ciegas y no se conoce el proyecto. Nosotros compartimos la necesidad y la meta de mejorar el sistema de salud, pero el diablo está en los detalles y así como es absurdo firmar sin leer, es completamente fuera de lugar saber cómo votar si no conocemos el texto”.



Esta declaración de la senadora Angélica Lozano, líder de uno de los partidos que conforman la coalición de Gobierno, deja entrever que la reforma a la salud que propondrá el Ejecutivo no tendrá nada fácil su tránsito en el Congreso de la República.



“Es un proyecto que impacta la vida de 50 millones de personas directamente, se dicen mil cosas, pero no entendemos que se hable de la reforma, pero no se publique”, agregó la portavoz de los verdes en el Senado.



Y por el lado del Partido de la U, otra de las fuerzas políticas aliadas con el presidente Gustavo Petro, también hay glosas: “La reforma es necesaria, pero construyendo sobre lo que hemos construido durante tantos años”, escribió en Twitter Dilian Francisca Toro, presidenta del partido.



Además, invitó al Gobierno a que presente el proyecto lo más pronto posible, con todo su articulado, para permitir “generar un debate con argumentos sólidos, información técnica y cifras reales, en el que se escuche la voz de los actores del sistema.



En ese mismo sentido, la senadora de la U Norma Hurtado anotó que “tenemos un ambiente de incertidumbre, de preocupación por parte de los ciudadanos y de inquietudes de los congresistas, que necesitamos conocer el texto para adoptar una postura frente a los planteamientos hechos desde el Ministerio de Salud”.



Entre tanto, el Partido Liberal, pese a estar inscrito en el oficialismo ya dejó en claro que no acompañará la iniciativa que deberá radicar en los próximos días ante el Legislativo la ministra de Salud, Carolina Corcho.

César Gaviria, presidente de los ‘rojos’, aseguró que “no permitirá que se arrase con el sistema de salud y sus instituciones”, ya que considera que la iniciativa del Gobierno debe contribuir a mejorar las deficiencias de las EPS, pero no eliminarlas.



Es por esto que algunos analistas ven cada vez más cercana la posibilidad de que la reforma no logre ser aprobada por el Congreso, a pesar de las mayorías con las que cuenta el Ejecutivo.



“Se le hará muy difícil lograr la aprobación de la reforma tal y como se pretende que la apoyen, porque cada partido va a presentar una línea roja, y porque la misma norma ya ha generado controversia hasta en los partidos de Gobierno más petristas”, anota el periodista político Argemiro Piñeros.



E incluso añade que “la propuesta tendrá demasiados cambios, si logra una concertación”.



En efecto, a la par de las voces de congresistas oficialistas y de oposición que rechazan la iniciativa al interior del Gobierno también se han escuchado argumentos en contra de la reforma.



“Tengo una visión del sistema de salud que el país conoce, y es que el sistema debe mejorarse, pero no acabarse. De alguna manera el cambio que necesita es incrementar, tenemos que ir construyendo entre todos. Acabarlo sería inconveniente”, expresó recientemente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ya había expresado sus reparos al proyecto.



De igual forma, el presidente del Senado y líder del Pacto Histórico, Roy Barreras, le dijo a El País en reciente entrevista que aunque se debe “eliminar la integración vertical, hay que dignificar el trabajo de los servidores de la salud, recuperar la red pública hospitalaria y garantizar la atención primaria en salud”, nada de eso “significa destruir el sistema de aseguramiento, sino que hay que mejorarlo”.



Ante este panorama, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa advierte que “los partidos de la coalición de Gobierno ya están cayendo en la historia del ‘pastorcito mentiroso’. Los mismos que hoy mencionan alguna oposición a la reforma a la salud hicieron lo propio con la tributaria y terminaron votando. Este tema es de mucha importancia y tendrá que tener la veeduría ciudadana, que es lo más importante”.



Para él, “la reforma es un verdadero acertijo, no se conoce el texto, no hay proyecto socializado con el Legislativo, solo han sido ideas, titulares y anuncios. Existen serias advertencias y preocupaciones de entidades técnicas, así que la discusión tendrá que ser, como corresponde en este proyecto de ley, muy profunda”.



Al respecto, Argemiro Piñeros considera que la forma en la que se está entregando la información sobre el contenido de la reforma es una típica estrategia de los gobiernos que comienzan a soltar a cuentagotas algunos datos para sondear qué tienen a su favor y qué pueden modificar.



No obstante, el politólogo Fernando Giraldo sostiene que el Ejecutivo aún tiene la sartén por el mango y que la posición indecisa de los partidos se debe a que “le están midiendo el aceite al Gobierno para ver qué capacidad tiene de sacar el proyecto sin su apoyo, pero, como saben que los necesita, no hay pronunciamientos fuertes a favor, sino que dicen que tienen consideraciones, porque están negociando el aumento de la cuota burocrática”.



Y agrega que “si las manifestaciones del 14 de febrero se dan, les permitirán a los partidos saber cómo está el ambiente y si les favorece para ser reticentes y hacerle caro al Gobierno su apoyo o si modularán la negociación”.