Recomposición de fuerzas políticas en el Valle: Liberales y Conservadores, sin senadores

El Valle del Cauca pierde representación en el Senado de la República, porque escrutado el 97% de los votos, alcanzó 9 curules, mientras que en la actualidad tiene 13.



La mayor votación para la Cámara alta en el Valle la logró el Pacto Histórico, con el 2,29 % de los votos (319.945), con lo cual alcanza 3 senadores por la región, como son: Alexánder López, Roy Barreras y Wilson Arias.



La segunda votación la registró el Partido de la U, con el 17,5 % (244.643). Este grupo logró dos curules, con Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés.



Mientras, el Partido Cambio Radical, con el 8,6 % de los votos en el Valle del Cauca (120.668), alcanzó tres curules en la región, escrutado el 97 % de las mesas. Repiten por esta colectividad Carlos Abraham Jiménez, José Luis Pérez y Carlos Fernando Motoa.

Por el Centro Democrático repite María Fernanda Cabal. Este partido obtuvo 129.066 votos en la región.



El politólogo Fernando Giraldo explicó que los resultados evidencian una recomposición de las fuerzas políticas en el Valle del Cauca, pero no tanto por las personas, pues muchas de las que entraron al Senado ya han pasado por esta corporación, sino que cambia la carta geográfica electoral, que “se modifica tal como viene sucediendo a nivel nacional”.



“Las personas no son distintas, pues han estado en la política por mucho tiempo, pero sí se evidencia una recomposición en términos de la representación partidista”.



Para este analista los resultados de las votaciones al Senado en el Valle muestran también un retroceso del Partido de la U, por lo que considera que la líder de esta colectividad, Dilian Francisca Toro, tendrá que hacer ajustes, no solo en el departamento sino a nivel nacional.



“Ella tiene que explicar al partido por qué retrocedió. Se lanzó a la Presidencia y luego se repliega y colocó una persona que obtuvo la quinta votación en la consulta, lo cual deja mal parado al partido”, dijo el analista.



Asimismo, el senador Carlos Abraham Jiménez, quien fue reelecto ayer, dijo que la clase política de la región se tiene que unir de ahora en adelante. De lo contrario, la izquierda se tomará al departamento.

“Es un mensaje para Dilian Francisca Toro, que marchitó los demás partidos: se requiere replantear las fuerzas de poder en la región”, afirmó.



Pero la exgobernadora del Valle considera que el balance del resultado de las votaciones para el Congreso en el Valle del Cauca es bueno, pues dos de los senadores más votados en la región son del Partido de la U.



Sin embargo, explicó que recibió el partido con una fragmentación “inmensa. Algunas personas se habían ido, quisimos hacer un nuevo partido, tratar de organizar unas listas, lo que era difícil, pero lo logramos. Desde mañana empieza una nueva campaña”.



Para el politólogo de la Universidad Javeriana Santiago Londoño, Dilian Francisca Toro tomó unas decisiones complejas: “Primero le cambió la razón social al partido, por verse más de centro. Luego se va con Peñalosa, que fue una determinación que no entiendo, porque él no ganaba por nada del mundo, y a nivel nacional les fue mal. Yo creo que eso le va a costar y aquí en el Valle del Cauca, su casa, su fortaleza, también baja en representación”, dijo.



Pero afirmó que se debe analizar que la U cuenta en el departamento con dos senadores muy votados.



Para los analistas, lo cierto es que el panorama político de la región cambió y consideran que se diluye el centro y la pelea se concentra entre derecha e izquierda.

La representación del Valle en el Senado

Norma Hurtado, Partido de la U: 124.812



Juan Carlos Garcés, Partido de la U: 147.415



Alexander López, Pacto Histórico: Lista Cerrada



Roy Barreras, Pacto Histórico: Lista Cerrada



Wilson Arias, Pacto Histórico: Lista Cerrada



Carlos Abraham Jiménez, Cambio Radical: 96.025



María Fernanda Cabal, Centro Democrático: 190.668



José Luis Pérez, Cambio Radical: 67.761



Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical: 67.976

Los que no entraron

El Centro Democrático perdió un senador en el Valle del Cauca. Se trata de Gabriel Velasco, que obtuvo 34.180 votos, los cuales no le alcanzaron para repetir en esta corporación.



Asimismo, aspiraba a llegar al Senado Michel Maya, quien representaba a la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Maya fue concejal y excandidato a la Alcaldía de Cali.



Tampoco clasificó Ubeimar Delgado, del Partido Conservador, quien ya había sido senador de la República en el periodo 2006 a 2010. El también exgobernador del Valle obtuvo 37.904 votos y su partido logró 16 curules, pero no fue suficiente para su ingreso.



Camilo Trujillo, hijo del fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo y representante de Cambio Radical, no alcanzó a clasificar al Senado.



Para el analista y exalcalde de Cali Ricardo Cobo el panorama político en la región está cambiando: “Esto es parte de lo que se ha construido. La izquierda ha aprovechado todo lo que ha pasado en el Valle del Cauca, lo ha sabido capitalizar con su discurso populista que funcionó para la Cámara y el Senado de la República”, explicó.