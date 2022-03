"Quitarle esos recursos a los fondos es una expropiación": Duque tras comentarios de Petro

Sin mencionarlo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, criticó la propuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de hacer una reforma pensional que traslade a un sistema público los dineros que los colombianos tienen en los fondos privados de pensiones. El mandatario colombiano aseguró que es importante que los ciudadanos no crean en propuestas que, en su opinión, no son viables.



“Me parece grave que se estén haciendo afirmaciones como estas, con mentiras, que se esté tratando de deslegitimar un sistema de fondos que tiene el país, claro que se puede mejorar, pero hablar de quitarle eso recursos a los fondos es una expropiación, es sencillamente un corralito como lo que vimos en otros países para quitarles el ahorro a las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia”, expresó Duque a los medios de comunicación.

El presidente Duque aseguró que se debe seguir fortaleciendo el sistema de pensiones de Colombia, pero no quitándoles los recursos a quienes han ahorrado por años en los fondos: “Eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso debe ser rechazado”.



Frente a la petición que hicieron las antiguas Farc de ser reconocidas ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cómo victimas por la muerte del es su momento máximo jefe de esa guerrilla, Guillermo León Sáenz Vargas, conocido alias 'Alfonso Cano', el presidente Duque aseguro que pareciera que se tratara de un chiste.



“Me parece que eso es casi un chiste, que los que le hicieron tanto daño a Colombia, que fueron los victimarios de tantos ciudadanos, de tantos miembros de la fuerza pública ahora se vengan a declarar víctimas, eso si me parece no solo descarado sino abusivo con un país que ellos laceraron durante tantos años, que se lleven su chistecito para la casa”, aseguró Duque.



Respecto a la reanudación de las sesiones ante el Congreso de la República, el presidente expresó que trabajarán en proyectos asociados a la movilidad limpia, resolución de conflictos, biodiversidad, temas judiciales, el turismo y la vivienda, además aseguró que estima que el Congreso acelere el Acuerdo Escazú.