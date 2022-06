Desde antes de conocerse su victoria, Gustavo Petro Urrego ya había dado algunas puntadas sobre los candidatos a integrar su gabinete ministerial. Aunque continúa la incertidumbre al respecto, pues varios de los nombres sobre la mesa no han manifestado su interés en aceptar los cargos, el mandatario ha reiterado su interés en trabajar con José Antonio Ocampo, a quien le ofrecería el Ministerio de Hacienda.



Graduado de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y con un doctorado en la Universidad de Yale, Ocampo es uno de los economistas colombianos más prestigiosos en el exterior, con línea directa con los principales organismos multilaterales del mundo (FMI, Banco Mundial, entre otros).



Además, con una larga trayectoria en el sector público, Ocampo fue director de Planeación Nacional y Ministro de Hacienda durante el Gobierno de Ernesto Samper y más recientemente codirector del Banco de la República.



Sin embargo, para la primera vuelta de las presidenciales, Ocampo reiteró su apoyo al excandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, con quien, dijo, construyeron el mejor programa.



Ahora bien, durante la semana previa a las elecciones de este domingo, el líder del Pacto Histórico, en una entrevista con El País de España, aseguró que le gustaría tener en su equipo económico a los exministros Rudolf Hommes y Alejandro Gaviria, quienes le manifestaron su apoyo durante la campaña electoral.



“El equipo inicial empezó con Ricardo Bonilla y ahora, en el proceso de crecimiento, he hablado con José Antonio Ocampo; se integró Rudolf Hommes, que también fue ministro de Hacienda, y uno de los mejores economistas del país que es Alejandro Gaviria. Es un equipo muy fuerte, con escuelas de pensamiento económico muy diferentes”, dijo Petro, quien también se refirió a la posibilidad de trabajar con Cecilia López.



Pese a sus críticas iniciales a las ideas económicas del entonces candidato, Hommes tiene “la confianza de que Gustavo Petro y el Pacto Histórico no dejarán pasar la oportunidad histórica de consolidar la paz y de iniciar un largo periodo de prosperidad, armonía y justicia social. Así interpreto la promesa de poner a Colombia a vivir sabroso”.



Otro nombre clave que soltó en entrevistas previas a las votaciones es el del jurista Iván Velázquez Gómez, que fue comisionado contra la impunidad en Guatemala, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.



Velásquez también coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, investigando la relación de varios congresistas con el paramilitarismo, en lo que se denominó el escándalo de la ‘parapolítica’.



Anteriormente, en W Radio, el mandatario señaló que el jurista lideraría una comisión independiente para investigar hechos de corrupción en Colombia.



“Estuvimos en reunión con Iván Velásquez, que es, desde el lado de la justicia, el hombre que más investigó la parapolítica y él me va a acompañar en este esfuerzo”, explicó el ahora mandatario electo.



Adicionalmente, su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, estaría a la cabeza del Ministerio de Igualdad y Mujer, una cartera que empezaría a funcionar en los primeros meses de este Gobierno.



Según dijo Petro, este ministerio se enfocaría en lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión, y brindar medio salario mínimo a la madre cabeza de familia.



“Seguramente Alfonso Prada estaría en su gabinete, quizás en el Ministerio del Interior. Parte de la estructura de Roy Barreras haría también parte de muchos de los ministerios, tales como Vivienda y Hacienda. No obstante, la última fase de la campaña no permitió se estructuraran los equipos de Gobierno fácilmente. En todo caso, no se puede olvidar que Petro tiene una estructura política que ha edificado por años”, señaló el analista político Carlos Arias sobre el sonajero.