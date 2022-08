"Queremos que se apruebe la Reforma": Petro revela los tres objetivos de la Tributaria

Durante este la tarde de este martes se está discutiendo la reforma tributaria en la sesión conjunta de las Comisiones III del Senado y la Cámara, donde los partidos empezarán a plantear sus posiciones frente a la reforma en las que no todas están de acuerdo con el texto.



El presidente Gustavo Petro habló sobre la Reforma Tributaria diciendo que su Gobierno espera que se apruebe e incluso mejorarla, si se requiere.



"Nosotros queremos que se apruebe esa reforma tributaria, mejorando lo que sea mejorable, enriqueciéndola incluso en temas que no hemos visto", dijo el mandatario.



Y añadió: "enriquecerla en una perspectiva que disminuya la desigualdad social. Que al grabar más la persona natural, protejamos la empresa productiva. Proteger la producción, igualdad, y financiar el Estado, que para esos son las reformas. Estos son las tres objetivos (de la reforma)".



Cabe recordar que la reforma tributaria busca gravar las ganancias ocasionales, los ingresos de más de diez millones de pesos, los plásticos de un solo uso, el carbono y las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.



La reforma ha sido objeto de múltiples críticas por varios sectores de la población. El ministro Ocampo dijo que, aunque hay puntos no negociables, se están conociendo todas las sugerencias