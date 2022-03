Quedó listo el abanico de los 'vices': ¿qué tanto aportarán a los candidatos a la Presidencia?

Los tres ganadores de las coaliciones interpartidistas designaron ya a su fórmula vicepresidencial, confiados en que sus escuderos fortalecerán sus campañas y los ayudarán a lograr la Presidencia. El último en hacerlo fue Federico Gutiérrez, que en la tarde de ayer anunció a Rodrigo Lara Sánchez como su coequipero.



De acuerdo con Danny Ramírez, politólogo de la Universidad del Rosario, la elección del Vicepresidente se hace en tres sentidos: primero, mandar un mensaje de tranquilidad sobre quién es la persona que lo acompañará a gobernar o quién gobernará el país en caso de que el Presidente no esté; segundo, mostrar el talante de las personas de las que se empieza a rodear, y tercero, el tema técnico de cómo hacer para sumar votos.



Así las cosas, ¿qué tanto le aportarán a los aspirantes a la Presidencia sus coequiperos? Expertos opinan.

‘Fico’ sorprendió con una figura del centro

Con sorpresa fue recibida en la tarde de ayer la designación del exalcalde Rodrigo Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, ya que su nombre no figuraba en el amplio ramillete de opciones que se habían mencionado en la última semana.



Se trata de un médico graduado de la Universidad del Cauca, que entre 2016 y 2019 fue mandatario de Neiva, época en la que se conocieron con Gutiérrez, entonces alcalde de Medellín.



Pero además la ‘carta’ para la Vicepresidencia del Equipo por Colombia es hijo del inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara y hermano del saliente senador Rodrigo Lara.



Políticamente, Rodrigo Lara Sánchez ha pertenecido a la Alianza Verde. De hecho, fue elegido Alcalde con el aval de ese partido. El año pasado, cuando el Nuevo Liberalismo recuperó su personería jurídica, dijo ser miembro del galanismo. Sin embargo, otras fuentes aseguran que semanas atrás había expresado estar cerca a Sergio Fajardo, hoy candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza.



“Rodrigo Lara Sánchez tiene la gran virtud de poder acercar toda esta campaña de la centro derecha al centro político. Es una puerta que abre Federico Gutiérrez al centro político y, en este caso es una fórmula vicepresidencial que aporta mucho intelectualmente y desde el punto de vista de los debates de región”, plantea el consultor político Álvaro Benedetti.



Justo, agrega que, con esta escogencia, el aspirante del Equipo por Colombia, “está cumpliendo con una de sus promesas, que va a hacer una campaña muy enfocada en regiones”.



Según Benedetti, el exalcalde de Neiva “no va a entrar en confrontaciones y estaría a la altura de las fórmulas que han anunciado Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández y podría manejar un debate muy sereno en cualquier escenario con Francia Márquez”.



Sin embargo, Carlos Andrés Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, considera “un error” la designación de Lara Sánchez, debido a que “es un hombre absolutamente desconocido para la opinión pública, y la fórmula vicepresidencial es una figura que debería sumarle a la imagen pública de un candidato”.



“Mi trabajo desde la salud y el contacto con los jóvenes, a través de la docencia, me han permitido conocer de cerca las problemáticas de nuestro país. Vamos a cerrar las brechas que hoy existen, garantizando un mejor acceso a la salud y a la educación. Vamos a luchar de forma determinada contra la corrupción y con ‘Fico’ vamos a unir el país”, expresó el médico Lara.

Fico’ Gutiérrez presentó ayer a Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula vicepresidencial. Especial para El País

“Murillo no tiene nada que sumarle a Fajardo”

El exministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, graduado en la Universidad de Moscú como ingeniero de minas, tiene capacidades comprobadas y una hoja de vida intachable, notoria, considera el profesor de marketing político y opinión pública de la Universidad del Rosario Danny Ramírez, quien agrega que es una persona hecha a pulso, que “tiene un mensaje de éxito entre las comunidades raizales”.



En opinión del docente, lo que se buscó al tenerlo como coequipero del ganador de la Coalición Centro Esperanza fue recoger a estas personas que Sergio Fajardo no pudo ingresar en la contienda en su momento y mandar un mensaje de tranquilidad, de recomposición y unificación del centro. Además, cree que el chocoano le aporta credibilidad a la campaña.



Sin embargo, añade el analista, si nos preguntamos si técnicamente aporta votos, “creo que no” y esta debió ser una de las consideraciones a tener en cuenta, ya que con los resultados obtenidos en la consulta Fajardo tuvo que haber buscado a una persona que le ayudara a sumar votos y tuviera buena imagen, pero también hay que entender que este no es un ‘mercado’ en alza sino a la baja. No todos quieren meterse en una campaña que, de momento, no parece cuesta arriba.



Ahora, hay que verlo en campaña, quizá resulte muy bueno, agrega Ramírez. Y eso depende del rol que se le asigne, que no sea de mero acompañamiento, sino que cumpla, por ejemplo, el papel de coordinar una región del país o empiece a hacer giras.



Para el profesor emérito de la Universidad Nacional y director del Doctorado de Derecho de la Universidad Libre, Ricardo Sánchez Ángel, Murillo no le va a dar resultado a Fajardo. Y no se trata de un asunto de él como persona. Él no es cuestionable, asegura, es un hombre honesto, bien intencionado. Lo que pasa, explica, es que no tiene un peso específico que aporte y su campaña a la Presidencia no le resultó. “Fajardo está recibiendo un quebrado en política. Esta es la suma de dos quebrados”.



De acuerdo con Sánchez Ángel, Murillo hizo un Ministerio opaco, sin ninguna acción de trascendencia nacional. De ahí que su visibilidad en el país es limitada. Plantea, además, que no tiene una sintonía real con la complejidad de la nación colombiana y que, siendo candidato presidencial, no convocaba. “Va a ser una piedra, no le va a sumar a Fajardo. ¡Qué va a sumar Murillo, si no tiene nada!”, manifiesta el analista de forma contundente.

El chocoano fue Ministro de Medio Ambiente en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Especial para El País

Francia Márquez, ¿piedra en el zapato de Petro?

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, salió fortalecida en los resultados de la consulta, lo que le representa una proyección en lugares que son muy importantes para las elecciones, como las grandes ciudades, opina la politóloga Sandra Botero, profesora de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.



Es claro que ella “tiene un potencial muy grande para ampliar incluso más su atractivo hacia nuevos sectores urbanos. Su candidatura es muy simbólica, sobre todo para los jóvenes. Es una mujer afro, con un compromiso como activista ambientalista, feminista; que no solo representa, según sus propias palabras, a sectores tradicionalmente excluidos de la política nacional. Su discurso y postura son muy atractivos para ciertos sectores urbanos y jóvenes”, precisa la politóloga.



Según Germán Prieto, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, la designación de Márquez como posible ‘vice’ éticamente fue lo más adecuado, pero lo que puede no ser tan positivo para la candidatura de Petro es que no se ve con claridad que esto le vaya a traer más votos a él.

Sin embargo, con esta decisión el exalcalde de Bogotá envía un mensaje no solo a sus propios electores, sino a personas indecisas e incluso de otros partidos, de que su candidatura está comprometida también con las causas por las que ha luchado Márquez. En ese sentido, puede que tengan un golpe de opinión y que personas distintas al Pacto Histórico se animen a darle su voto en primera vuelta.



Pero para otros analistas una rebelde y altiva Francia no resulta una gran escudera, pues por su franqueza desbordada le puede traer muchos dolores de cabeza a Gustavo Petro y convertirse en una piedra en el camino del cordobés hacia la Presidencia.



Así se evidenció ya el pasado miércoles, cuando en el mismo acto en el que fue designada por el ganador de la coalición del Pacto Histórico como fórmula vicepresidencial se ‘despachó’ contra el expresidente César Gaviria, el mismo al que Petro le sigue coqueteando para traer más votos ‘rojos’ de todas las vertientes a sus filas.



La caucana, al día siguiente de su polémica declaración, precisó que no se arrepentía de haber dicho lo que piensa sobre el jefe del Partido Liberal: “Él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio”.



Total, tras ese episodio, Francia puso a líderes del Pacto Histórico, como el mismo Petro y el senador Roy Barreras, a buscar cómo remediar “el distanciamiento” marcado por Gaviria.

La rebeldía de Francia Márquez podría traerle problemas a Gustavo Petro. Especial para El País

Otras fórmulas

-Rodolfo Hernández escogió para ser su vicepresidenta a la caleña Marelen Castillo, actual vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios, de Bogotá.



-Ingrid Betancourt designó a José Luis Esparza, coronel retirado del Ejército, el mismo que lideró la Operación Jaque, que permitió que ella y otros compañero fueron liberados del secuestro de las Farc.



-Luis Pérez Gutiérrez tiene como su escudero al afrodescendiente Ceferino Mosquera, líder comunal. Lo escogió, dijo el exalcalde de Medellín, por el trabajo que ha hecho en la Confederación Nacional Comunal.



-Enrique Gómez: su fórmula es el administrador de negocios y empresario Carlos Cuartas Quiceno.



-John Milton Rodríguez escogió a la exdirectora de Planeación del Valle Sandra de las Lajas Torres, quien tiene maestría en administración pública y es experta en etnobiología y activista de derechos afrocolombianos.