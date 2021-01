¿Qué puede esperar Colombia de Joe Biden?, esto dice el embajador de EE.UU.

Álvaro José Carvajal Vidarte

La misma agenda, pero con nuevos énfasis. Así es como se moverán las relaciones diplomáticas que tendrán los gobiernos del recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de su homólogo colombiano, Iván Duque.



Así lo aseguró el embajador del país norteamericano, Philip S. Goldberg, en entrevista con Colprensa.



El diplomático resaltó la importancia que tiene Colombia para el entrante Mandatario demócrata, de quien recordó que es un amplio conocedor de nuestro país.



Lo ha sido desde que, por ejemplo, impulsó el Plan Colombia y acompañó el proceso de paz que negoció el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc en La Habana.



Goldberg aseguró que, por eso, el presidente Biden quiere trabajar con la Administración de Iván Duque y anticipó que los dos mandatarios ya tuvieron un contacto epistolar al cierre de año pasado, pero que espera que muy pronto puedan hablar directamente.

"El presidente Biden tiene que trabajar muy duro, y empezó, como lo dijo en su discurso de investidura, buscando la forma para unir a los estadounidenses". Philip S. Goldberg, embajador de EE.UU. en Colombia.

¿La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca puede llevar a cambiar el enfoque de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?



La relación seguirá siendo fuerte, la importancia de una relación bilateral es prioridad bipartidista en los Estados Unidos, y el presidente Joe Biden está firme en su compromiso con respecto a esta relación con el país y con el pueblo colombiano.



Él tiene mucha experiencia en Colombia, él fue artífice del Plan Colombia, él participó como vicepresidente en el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana, entonces tiene un gran conocimiento y amistad con Colombia. El presidente Biden quiere trabajar muy de cerca con el Gobierno y con el presidente Iván Duque.



¿En su concepto cuáles serían las prioridades iniciales de la agenda bilateral?



Tenemos una agenda muy amplia y podemos expandir esa agenda bajo el presidente Biden. En este momento estamos trabajando en la atención de la pandemia del covid-19 y hemos contribuido hasta ahora con 32 millones de dólares para ayudarle a Colombia en ese esfuerzo de combatir el virus.



Estamos explorando para poder hacer todavía más, para ayudar en el proceso de distribuir la vacuna y estamos entrando de nuevo a la Organización Mundial de la Salud y vamos a apoyar el Covax. Es una agenda inmediata enfrentando el covid-19.

Lea también: Juicio político de Donald Trump inicia en la segunda semana de febrero



¿Y qué otros asuntos están en la agenda de los dos países?



La implementación de la Paz es muy importante para nosotros y hemos contribuido, en los últimos años, con un millón de dólares con la intención de apoyar el Acuerdo de Paz en cuanto al desarrollo económico en áreas rurales; igualmente está la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, que seguirá siendo un foco de nuestra relación. Vamos a ver cómo será la decisión colombiana que se tome sobre la aspersión aérea, pero estamos conscientes por las limitaciones impuestas por las cortes del país.



La situación que se vive en Venezuela también es un tema en común...



En cuanto a la coordinación de una respuesta regional a la crisis política y humanitaria en Venezuela, estamos comprometidos a liderar el proceso que terminará con la salida del régimen de Maduro. Nuestra respuesta humanitaria seguirá también. Tenemos que ayudar a países como Colombia, porque ha estado recibiendo refugiados de Venezuela.



La promoción y protección de los Derechos Humanos es muy importante para esta Administración, así como la promoción de democracia. Tenemos programas de colaboración en este campo. Pero la expansión del comercio de doble vía, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente serán también temas que van a tener un gran énfasis en la nueva Administración del presidente Biden.

​"Estos esfuerzos requieren tiempo, requieren solidez entre los países que son democráticos y quieren mover la situación en Venezuela. No puedo pronosticar cuando van a tener éxito, pero le aseguro que vamos a tener éxito".

Philip S. Goldberg, embajador de los EE.UU. en Colombia.

Entonces, ¿la agenda bilateral no cambia, pero sí los énfasis de lo que serán las prioridades en la relación Bogotá - Washington?



Sí, me interpreta bien. Puedo decirle que la protección de los líderes sociales y los líderes de comunidades afrodescendientes e indígenas siempre han sido un énfasis nuestro, pero ahora tendrán aún más énfasis, porque es una prioridad del presidente Joe Biden.



El proceso democrático, la protección de los Derechos Humanos y, como digo, la lucha contra el cambio climático, son prioridades que van a tener un énfasis diferente ahora.



Al final de la campaña electoral en Estados Unidos usted hizo un llamado a la dirigencia política de Colombia para que no interfiera en los comicios de su país. ¿Por qué expresó esa preocupación en ese momento?



El éxito de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos a lo largo de muchos años ha estado basado en el apoyo bipartidista y bicameral, por eso dije algo de eso en la campaña e invité a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses.



En mi conocimiento, ese tema ya pasó, pero tal vez hay algunos roces que continúan entre ciertos políticos en los Estados Unidos.



Dentro de la campaña del presidente Biden existía un poco de preocupación sobre lo que pasó dentro del Congreso en los Estados Unidos, pero las relaciones entre los dos países son demasiado importantes para permitir una situación como esta y vamos a superarlo.



Tengo que decirle que no fue el presidente Iván Duque ni su gabinete los involucrados, sino algunos políticos y todo el mundo puede expresar su punto de vista, pero cuando se involucran en la campaña política de otro país, tiene otro sentido y también puede dañar esa relación bipartidista, por eso yo quise hablar claramente, porque para las relaciones sería mejor no hacerlo.

"Desde el Gobierno de los Estados Unidos reconocemos la posición del señor Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional como la única institución venezolana que fue electa democráticamente en ese país" Philip S. Goldberg, embajador de los EE.UU. en Colombia.

No deje de leer: Biden se apoya en su fe católica para tratar de unir a EE.UU.



¿Está prevista alguna conversación en los próximos días entre el presidente Joe Biden y su homólogo colombiano? ¿Ya han tenido algún contacto?



El presidente Biden, como mandatario electo, envío un mensaje al presidente Duque, y quiere mantener relaciones muy cercanas con Colombia y con el Gobierno del presidente Duque. Eso sucedió en el fin del año pasado. Ahora espero que puedan hablar pronto, pero no puedo decirle la fecha.



El presidente Biden tiene un desafío grandísimo en los Estados Unidos en este momento. En primer lugar, enfrentar lo que está pasando con el covid-19 y atender la distribución de la vacuna, como los efectos en el país para mantener la economía a flote y atender las necesidades de mucha gente que sufre en este momento.



¿O sea que está más dedicado a los asuntos internos?



El Presidente tiene que trabajar muy duro, y empezó, como lo dijo en su discurso de investidura, buscando la forma para unir al país, entonces él tiene una agenda dentro del país difícil y es su primer reto, pero está muy listo a atender los problemas del mundo por el covid-19, el multilateralismo, la democracia, los Derechos Humanos.



Lo que entiendo es que los dos presidentes, Biden y Duque, van a hablar muy pronto, esto es un paso muy importante y hace parte de la agenda nuestra.

Vea también: Así fue la investidura de Joe Biden como presidente de EE. UU.