¿Qué pasará con los votos de Ingrid Betancourt y Luis Pérez en las elecciones presidenciales?

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, informó lo que pasará con los votos de lngrid Betancourt y Luis Pérez, quienes aparecerán en el tarjetón electoral pese a haber anunciado el retiro de sus candidaturas.



A raíz de esto, Vega explicó que, durante el proceso de escrutinio de mesa, los jurados de votación contabilizarán los votos que se llegaran a depositar a favor de lngrid Betancourt y Luis Pérez, y consignarán los resultados en los formularios E-14.



No obstante, el Registrador aclaró que, será el Consejo Nacional Electoral el que determine si estos votos son clasificados

como no válidos en las comisiones escrutadoras.



“La decisión que tomó la Registraduría Nacional para no afectar el escrutinio de mesa, es que si salen votos por Luis Pérez e Ingrid Betancourt se computan y escrutan, y luego el Consejo Nacional Electoral determinará, de acuerdo con la ley, clasificarlos como votos no válidos”, afirmó Alexander Vega.

​

Cabe mencionar que el retiro de las las candidaturas presidenciales por parte de lngrid Betancourt y Luis Pérez se dio con posterioridad a la impresión de las tarjetas electorales de los comicios de presidente y vicepresidente de la república que se celebrarán hoy.