¿Qué análisis hace el exalcalde Rodrigo Guerrero sobre el estallido social en Cali?

El estallido social que tuvo como epicentro la ciudad de Cali a mediados del año 2021 fue un evento “totalmente planificado”, asegura el exalcalde Rodrigo Guerrero.



En entrevista con el subdirector de Información del diario El País, Diego Martínez Lloreda, el médico agrega que una prueba de lo anterior es que “en un momento dado, simultáneamente, cerraron la ciudad: la carretera al mar, la vía al aeropuerto, todo bloqueado; los ataques contra el MÍO buscaban paralizar la movilidad” en la capital vallecaucana.



De igual forma, continúa diciendo quien estuvo al frente de la ciudad en dos ocasiones, “cuando comenzó el Gobierno Nacional a actuar, que afortunadamente lo hizo con prudencia, descubrieron que había un centro logístico al lado de La 14 de Calima. Allá tenían banco, daban la plata, tenían hospital, tenían almuerzo y comida. Ese centro era el cerebro del levantamiento, y lo que hizo la Policía y el Gobierno fue bloquear eso, pisaron el tubo del oxígeno”.



Vea aquí: ¿Cuándo se jodió Cali? El exalcalde Rodrigo Guerrero se 'destapó' en 'Al banquillo con Martillo'



Según Rodrigo Guerrero, “luego se descubrió que los líderes eran saboteadores profesionales, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, gente con prontuario, no eran estudiantes”.



Y con respecto a la forma en la que el Paro Nacional se desarrolló en la capital del Valle del Cauca, el ex alcalde manifestó: “Cali era la ciudad menos indicada para ser el centro de ese estallido, porque con la inversión que se venía haciendo en las once comunas más pobres, lo que llamamos el programa TÍOS (estrategia de Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía), la ciudad tenía el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, más bajo entre las principales ciudades del país, de modo que era la ciudad menos propicia para iniciar un estallido social”.



Y hablando ya de la realidad que se registra actualmente en la capital del Valle del Cauca, al médico y exmandatario entregó su opinión de por qué los caleños volvieron a elegir como alcalde a Jorge Iván Ospina, a pesar de que había salido tan cuestionado de su primer mandato y con varios procesos abiertos por parte de varios organismos de control.



Le puede interesar: Las posibles alianzas que se 'cocinan' para la elección del próximo alcalde de Cali



Su respuesta fue: “Como decía ‘Cantinflas’, por falta de ignorancia, porque se sabía que en su primera Administración le habían abierto más de 70 investigaciones. Pero la gente que estamos enfrentado es profesional y sabe cómo se juega. No tienen las restricciones morales que uno tiene para inventar un bochinche; ellos no tienen las restricciones que tenemos los pertenecientes a la tradición judio cristiana”.



En opinión de Guerrero, lo peor que ha pasado durante la actual Administración Municipal es que la capital del Valle del Cauca “se desorganizó”.



Lea aquí: "Podría golpear la economía": Procuradora arremetió de nuevo contra la reforma laboral



“Cali venía aceptablemente manejada con Maurice Armitage. Yo tengo mis reservas en algunas cosas, pero creo que fue un Gobierno serio, no hubo escándalos. Pero este Gobierno arrancó con escándalos por todos lados. La gente que escogió (el alcalde Ospina) no era la más apta, sino que se hizo una repartija politiquera. Parecía que ya sabía a quién le había tocado las Empresas Municipales de Cali, a quién le había tocado cada secretaría. Eso es fatal, la Administración exige gente capaz, seria y respetable, pero eso se perdió y se contagia rápidamente”, puntualizó quien también fuera rector de la Universidad del Valle.



Vea la entrevista completa, en la que Rodrigo Guerrero también se refiere a la gestión que está desarrollando el presidente Gustavo Petro, en el siguiente enlace: https://youtu.be/JmsanjO5aC8