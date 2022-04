Prosperidad Social confirmó que Francia Márquez sí ha recibido Ingreso Solidario

Prosperidad Social confirmó que la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, sí recibió $4.060.000 del subsidio de Ingreso Solidario, pero aclaró que su hogar cumple con los requisitos para obtenerlo.



"El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos. Eso equivale a 4.060.000 pesos, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello. De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa", reportó la Entidad en un comunicado.



Asimismo, el documento detalló que Francia Márquez sigue siendo la titular del hogar beneficiado por el programa Ingreso Solidario, desde el 2020 hasta el presente corte.



Ante esto, la candidata a la Vicepresidencia confirmó que sí ha recibido los subsidios del Estado y, además, aseguró que lo merece como cualquier colombiano con sus mismas condiciones.

​

​"Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata", dijo Márquez a Blu radio.