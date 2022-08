Procuraduría citó a gerentes del proyecto Canal del Dique tras suspensión del proceso 

La Procuraduría General de la Nación citó a los gerentes del proyecto de restauración del Canal del Dique, Rafael Francisco Gómez Jiménez, Reina Carolina Barón Rocha, Luz Elena Luis Castro, y Ricardo Perez la Torre, a una reunión el próximo 12 de agosto a las 2:00 p.m., para que respondan a algunas inquietudes sobre el proceso, cuya adjudicación fue suspendida en las últimas horas.

De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría, los gerentes del proyecto deberán contestar cuáles han sido las razones por las que no se han publicado observaciones hechas por la Procuraduría, qué respuesta tienen a las observaciones hechas por la entidad, así como a los hallazgos que presentó la Contraloría de la República en el proceso de oferta de licitación pública.



Le puede interesar: Doble calzada Buga-Buenaventura, que costará más de $4 billones, quedó en manos de Sacyr



La Procuraduría recuerda en la comunicación que convocó a la ANI a una mesa de socialización del proyecto con las comunidades, en el mes de mayo, a la cual no asistió la entidad y no se ha reprogramado la reunión.



Además, la entidad de control ha insistido en la importancia de socializar el proyecto con la comunidad para garantizar sus derecho a la consulta previa, antes de llevar a cabo la licitación.



En las últimas horas, la ANI suspendió la audiencia de adjudicación del megaproyecto del Canal del Dique, según aseguró su presidente, Manuel Felipe Gutiérrez, porque un reporte de la Contraloría General advertía de posible riesgos por inconsistencias en el cumplimiento de requisitos habilitantes del oferente.



La adjudicación del contrato estaba prevista para este 5 de agosto a la firma española Sacyr S. A. S, pero ahora el proceso el proceso quedará a cargo del próximo gobierno.