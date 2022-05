Procuradora dice que mantendrá mano dura tras suspender a alcaldes de Medellín e Ibagué

Luego de suspender a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, e Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por presunta partición en política, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se refirió a las críticas por su decisión.



Durante una audiencia de rendición de cuentas de la entidad, Cabello aseguró que no se dejará vincular a controversias políticas y, si bien mantendrá una actitud abierta al diálogo, no dejará de tener mano dura para hacer cumplir la ley.



Lea también: Nueva polémica por presunta participación política del alcalde de Medellín



“Jamás dejaré que me vinculen en controversias, en discusiones que van a generar más angustias para la sociedad”, afirmó Cabello. Y agregó: “la entidad mantendrá el perfil de buscar la conciliación y la reconciliación pero igualmente mantendrá la mano dura para cumplir su labor”.



Cabello ha sido objeto de críticas en especial por parte de sectores de oposición, pues se le señala de haber tenido un doble rasero, para juzgar la conducta del alcalde de Medellín, a quien suspendió apenas 24 horas después de conocerse el video en que Quintero habla de "el cambio en primera", presunta alusión a la aspiración de Gustavo Petro, mientras que no se ha pronunciado sobre las posibles participaciones en política del presidente, los ministros de Defensa e Interior y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.



Le puede interesar: Elecciones presidenciales: conozca si fue seleccionado como jurado de votación



"Como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias y así lo estoy haciendo", manifestó Cabello.