Elecciones presidenciales: conozca si fue seleccionado como jurado de votación

A partir de este martes 10 de mayo los colombianos pueden verificar si fueron seleccionados para ser jurados de votación el próximo domingo 29 de mayo, cuando se realizarán las elecciones presidenciales en el territorio nacional.



Cabe recalcar que para los comicios presidenciales se realizó un nuevo sorteo, esto debido a que tras las denuncias por presuntas irregularidades en los comicios legislativos, una de las garantías que ofreció la Registraduría fue el cambio de algunos jurados de votación.



Según indicó la entidad, desde este martes los jurados que fueron seleccionados estarán recibiendo un correo electrónico que los notifica de esta responsabilidad.

Paso a paso para consultar

Lo primero que deben hacer los ciudadanos para consultar si fueron elegidos como jurado de votación es ingresar a la página web de la Registraduría donde, en el costado izquierdo, encontrará el botón 'consulte aquí si es jurado de votación'.



Otra opción es ingresar directamente al portal Infovotantes donde directamente podrá seleccionar la opción 'jurado de votación'. En esa página web también se podrá consultar el lugar de votación, así como la lista de candidatos y cómo será el tarjetón.

Posteriormente, la persona deberá ingresar su número de documento de identidad y darle click en el cuadro 'no soy un robot'. Tras la verificación, el portal le indicará inmediatamente si fue designado o no como jurado de votación para la primera vuelta presidencial.

De no haber sido elegido como jurado, se lanzará un mensaje en el que se indica "a la fecha, usted no ha sido seleccionado. No obstante, podría ser designado antes del evento electoral".



Sin embargo, si la persona sí fue elegida para ser jurado, el portal emitirá un aviso en el que el ciudadano deberá aceptar las condiciones y posteriormente se desplegará toda la información sobre el lugar donde le corresponderá ejercer la labor, así como los detalles de cuándo será la capacitación.



Los colombianos también podrán consultar si fueron designados como jurados a través de la aplicación Infovotantes.