Primer acercamiento entre el Pacto Histórico y Gaviria luego de las declaraciones de Francia Márquez

El expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria sostuvo este viernes una llamada con uno de los miembros de la coalición liderada por Gustavo Petro, luego de la ruptura pública que realizó tras las declaraciones de Francia Márquez.



Por lo que se conoce, durante la llamada Gaviria dejó claro que por ahora no se reunirá con ningún miembro de ese partido, pues cree que la forma de hacer política de la fórmula vicepresidencial de Petro está siendo poco civilizada.



Según BLU Radio, para que este encuentro tuviera lugar fue necesario que más de 20 miembros del Pacto Histórico le escribieran con angustia al exmandatario, pues temen que la decisión que tomó hace 48 horas afecte el camino a la presidencia de su líder, pues al no apoyarlo, este no ganaría en primera vuelta.