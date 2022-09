Previo a su viaje a EE.UU., Petro aún no posesiona a embajadores en la ONU y la OEA

La próxima semana el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hará su primer viaje como mandatario a Estados Unidos, para hacer su primera intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Aunque todo parece estar listo, el presidente, hasta la fecha, no ha posesionado a la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, alta funcionaria que fue designada hace meses para representar el país ante la organización internacional.



A pesar de que ha participado en eventos con el presidente Petro, de hacer declaraciones relacionadas con sus funciones en el cargo y de mostrarse como representante del Gobierno, Zalabata aún no se ha posesionado oficialmente en su cargo.



Otro de los cargos que fue designado prontamente y aún no ha sido oficializado es la posesión del embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas.



Además, a esa demora ante la OEA se le sumó que el país no tuviera participación en la sesión en la que se evaluó y tomó posición sobre la situación interna de derechos humanos en Nicaragua.



Finalmente, el único alto funcionario de ese país que fue posesionado recientemente fue el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.