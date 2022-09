¡Salió regañada! MinMinas enfrenta una nueva polémica por desconocer ley de debates

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por un llamado de atención que le hicieron en medio de un debate de control político en el Congreso.



La controversia ocurrió cuando la Ministra, previo a referirse a las medidas que se están tomando ante el incremento de las tarifas de energía en el país, empezó a leer un discurso que tenía preparado, sin embargo, no fue mucho lo que logró decir debido a la interrupción de un senador.



"La decisión de este gobierno es bajar las tarifas de energía", fueron las palabras que Vélez alcanzó a decir antes de que el senador Inti Asprilla le llamara la atención y le explicara que está prohibido leer intervenciones en el Congreso.



"Simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley 5 (de 1992)", le dijo el Senador a la Ministra, quien inmediatamente dijo "perdón, no sabía" y continuó con su intervención, pero esta vez solo tomando de guía su discurso para hablar ante los congresistas.

Es una falta de respeto con los colombianos que nombren a una persona como ministra que tenga tanto desconocimiento de la cartera que maneja y del sector público. A los ministerios no se llega a aprender, hay que llegar aprendido. ¡Por eso los nombran! pic.twitter.com/cyYJX3b76D — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) September 12, 2022



Tras el regaño, la Ministra manifestó que no es fácil ser el centro de atención de los medios, sobre todo porque ahora está envuelta en un "torbellino" debido a las constantes salidas en falso que ha cometido que han generado polémica.



​"En este proceso hemos encontrado que hay un montón de prejuicios que juegan en nuestra contra. No crean que es fácil asumir la matriz mediática en la cual termina uno siendo el centro de un torbellino sin que se vean tampoco cuáles son los verdaderos problemas de la política que nosotros vinimos a afrontar aquí", precisó la Ministra.