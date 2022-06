Polémica por debate ha generado nueva tensión entre Hernández y Petro

Un nuevo rifirrafe entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro ha generado el debate presidencial que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó se realizará previo a la segunda vuelta. Aunque el CNE negó la tutela que obligaba a realizar el encuentro, ambos candidatos aceptaron asistir a este.



Aunque el primero en aceptar fue el candidato del Pacto Histórico, este jueves Hernández anunció que también acepta que se lleve a cabo un debate televisivo. Sin embargo, Hernández envió algunas condiciones para que este se realice, entre ellas los temas a discutir en el mismo y una designación de compromisos.



En una declaración abierta, Hernández cuestionó a Petro porque no especificó cómo y cuándo se realizaría el debate cuando aceptó asistir a este. Además, en el documento el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción propuso cuál, para él, debería ser el temario a discutir.



"Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quienes, para qué y mil detalles que se tienen que prever”, dice una carta compartida por el exalcalde de Bucaramanga.



En la carta, Hernández propone en detalle que en el debate los dos candidatos aborden los temas relacionados con supuestas alianzas politiqueras de sus candidaturas, sobre el uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas. De igual manera, pidió tener la participación de las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica De La Peña, junto a otros tres hombres que acompañarían que se decidirían en conjunto.

Sobre el tiempo para las respuestas, Hernández señaló que, para él, este debe ser de mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque "no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia”.



Además, insistió en que por razones de seguridad, él prefiere que el debate se realice en Bucaramanga. Por lo cual, recalcó que debe ser Petro quien asuma los gastos de viaje de todas las personas que deban viajar para estar presentes en el encuentro.



"Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión. Por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga", dijo Hernández.



¿Qué dijo Gustavo Petro?

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, no tardó en responderle a Hernández y, a través de sus redes sociales, aseguró que aceptaba las condiciones planteadas para asistir al debate previo a la segunda vuelta presidencial.



Aunque fue enfático en que para él lo importante era debatir, el Exalcalde Bogotá criticó a Hernández y aseguró que a pesar de que aceptaba todas las peticiones, tenía claro que su oponente en la contienda electoral asistiría al debate obligado, no porque quisiera.



“Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



El Candidato, además, confirmó que viajaría a Bucaramanga para el desarrollo del mismo encuentro, pero aclaró que los detalles de cómo se realizaría el debate deben ser decididos por el Sistema de Medios Públicos, Rtvc, que es quien debe organizar el encuentro según la orden del Tribunal.



"Sí, no tengo ningún problema, en Bucaramanga yo he vivido, tengo muchos amigos, ponga el sitio en donde él quiera, nosotros vamos a ese debate. Todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea, lo dejo en manos de Rtvc", precisó Petro.



Al respecto, el Sistema de Medios Públicos aseguró que espera la "solicitud conjunta" de ambas campañas presidenciales para realizar el debate.